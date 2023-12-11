У РФ трапилася надзвичайна подія з літаком, який перевозив радіоактивний вантаж

Літак кружляв у небі близько 40 хвилин, після чого приземлився о пів на другу ночі

Росіяни стверджують, що небезпечний вантаж та пасажири не постраждали

У понеділок, 11 грудня, у московському аеропорту «Внуково» аварійно сів літак із радіоактивним вантажем на борту. Про це пише Telegram-канал Baza.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляється, що борт авіакомпанії «ЮТейр» виконував рейс з Ханти-Мансійська до Москви в ніч проти 11 грудня. На борту знаходилися 104 пасажири та п’ять членів екіпажу.

«Під час посадки літак подав сигнал аварійної тривоги через несправність шасі», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У результаті, як стверджують російські ЗМІ, посадка нібито пройшла успішно – о пів на другу ночі літак приземлився у «Внуково». Зазначається, що, окрім пасажирів, на борту було 19 кілограмів радіоактивної речовини.

Борт кружляв у небі близько 40 хвилин, а потім о пів на другу ночі приземлився у «Внуково». Небезпечний вантаж на борту начебто не постраждав. Заяв про травми від пасажирів також начебто не було.

Нагадаємо, 8 грудня у Росії другий за день цивільний літак здійснив аварійну посадку. Йдеться про літак Airbus A319-111 авіакомпанії «Росія», який у п'ятницю ввечері здійснив аварійну посадку в Мінеральних Водах через розгерметизацію салону.

Раніше у Росії пасажирський Boeing 737 авіакомпанії S7 спалахнув у повітрі та здійснив екстрену посадку в Новосибірську через загоряння двигунів. Літак негайно приземлився. На борту було 176 осіб – обійшлося без постраждалих.Повідомляється, що займання могло статися через те, що двигун працював у нестійкому режимі.