Із Києва на Донбас буде їздити потяг Інтерсіті
Для реалізації проєкту буде побудовано дві нові залізничні магістралі
Між Києвом та Маріуполем планують запустити потяги Інтерсіті. Для цього побудують дві нові залізничні магістралі, повідомляє видання «0629».
За словами міністра з питань тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, уряд вирішуватиме проблему електрифікації майбутньої магістралі Покровськ-Маріуполь, після чого почнеться його будівництво. Магістраль стане швидкісною, на ній курсуватимуть потяги Інтерсіті.
Будівництво магістралі реалізуватиме міністерство інфраструктури.
Нагадаємо, з Києва до Броварів запустили електропотяг, який довезе за 36 хвилин.
Як повідомлялося, із 4 вересня відновився рух потягів Київ-Авдіївка. Рух потягів обмежили через обстріли.«Як зазначається, з 4 вересня потяги №136/135 «Укрзалізниці». Київ-Авдіївка та приміські поїзди повертаються до звичайного графіка руху. Нагадаємо, обмеження руху для цих поїздів УЗ запровадила 28 серпня через артобстріл, що вівся з непідконтрольної Україні території. До 3 вересня включно поїзд №136/135 курсував до Покровська, а приміські поїзди та потяг №825/826 – до станції Очеретине, – зазначається у повідомленні «Укрзалізниці».
До слова, 28 серпня зранку розпочалися обстріли. Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття.