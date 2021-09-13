  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Із Києва на Донбас буде їздити потяг Інтерсіті

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Із Києва на Донбас буде їздити потяг Інтерсіті
    Фото з відкритих джерел

    Для реалізації проєкту буде побудовано дві нові залізничні магістралі

    Між Києвом та Маріуполем планують запустити потяги Інтерсіті. Для цього побудують дві нові залізничні магістралі, повідомляє видання «0629».

    За словами міністра з питань тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, уряд вирішуватиме проблему електрифікації майбутньої магістралі Покровськ-Маріуполь, після чого почнеться його будівництво. Магістраль стане швидкісною, на ній курсуватимуть потяги Інтерсіті.

    Будівництво магістралі реалізуватиме міністерство інфраструктури.

    Нагадаємо, з Києва до Броварів запустили електропотяг, який довезе за 36 хвилин.

    Як повідомлялося, із 4 вересня відновився рух потягів Київ-Авдіївка. Рух потягів обмежили через обстріли.«Як зазначається, з 4 вересня потяги №136/135 «Укрзалізниці». Київ-Авдіївка та приміські поїзди повертаються до звичайного графіка руху. Нагадаємо, обмеження руху для цих поїздів УЗ запровадила 28 серпня через артобстріл, що вівся з непідконтрольної Україні території. До 3 вересня включно поїзд №136/135 курсував до Покровська, а приміські поїзди та потяг №825/826 – до станції Очеретине, – зазначається у повідомленні «Укрзалізниці».

    До слова, 28 серпня зранку розпочалися обстріли. Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття.

    Читайте також: Реформування «Укрзалізниці»: нардеп назвала складові, які зможуть дати результат
    Теги: Укрзалізниця потяг Міністерство інфраструктури уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Із Києва на Донбас буде їздити потяг Інтерсіті