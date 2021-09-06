З Києва до Броварів запустили електропотяг, який довезе за 36 хвилин

Електропотяг на маршруті Київ-Ніжин курсуватиме у будні дні

На маршруті Київ-Ніжин запустили додатковий електропотяг, який зупинятиметься в Броварах. Завдяки цьому з міста до столиці можна буде дістатися всього лише за 36 хвилин. Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

За його словами, електропотяг на маршруті Київ-Ніжин курсуватиме по буднях. З Броварів він відправлятиметься о 07:02 і прибуватиме в Київ на Північну платформу вже о 07:38. У зворотному напрямку рушатиме зі столиці о 17:03 і прибуватиме в Бровари о 17:47. Вартість квитка – 15 грн.

Електропотяг обладнаний усіма зручностями для пасажирів. Зокрема йдеться про спеціальні місця та туалети для людей із інвалідністю, столики для сповивання малюків, тримачі для велосипедів тощо.

«Значна частина жителів нашого регіону працює в Києві. Зранку та ввечері потік людей особливо великий. У рамках проєкту City Express вдосконалюємо саме залізничне сполучення нашої області. Як показує практика, нашим жителям користуватися послугами залізниці набагато зручніше. По-перше, не потрібно витрачати час на автомобільні затори. По-друге, можна чітко планувати свій день», – констатував Володін.

Нагадаємо, між Києвом і Черкасами ходитиме новий швидкісний потяг.

До слова, компанія «Укрзалізниця» запустила новий комфортабельний потяг з Києва до Одеси та одразу опинилася в центрі скандалу. Розміри вагона не відповідали київському перону – між ними була велика відстань.