Російські окупанти обстріляли Авдіївку, Укрзалізниця обмежила рух поїздів (відео)

Обстріл розпочався зранку 28 серпня, працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття

Через артилерійський обстріл, який здійснили російські окупаційні війська з непідконтрольної Україні території, рух поїздів у Донецькій області, поблизу станції Авдіївка, тимчасово обмежено. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

«З міркувань безпеки впродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине», – йдеться у повідомленні.

Так, поїзди №136 Київ-Авдіївка та №826 Дніпро-Авдіївка до 30 серпня включно курсуватимуть до Покровська. Пасажирів з Покровська до Авдіївки та зворотно доправлятимуть автобусами.

Рух приміських поїздів до 30 серпня також обмежено до станції Очеретине.

Відео Наталії Нагорної/Фейсбук

Повідомляється, що обстріл розпочався зранку 28 серпня. Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. Укрзалізниця констатує, що постраждалих серед залізничників немає.

Фото Наталії Нагорної/Фейсбук

За інформацією Наталії Нагорної внаслідок обстрілу один поранений, без загрози для життя.

Нагадаємо, за минулу добу, 27 серпня, у зоні ООС зафіксували сім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.