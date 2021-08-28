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    Події в Україні

    Російські окупанти обстріляли Авдіївку, Укрзалізниця обмежила рух поїздів (відео)

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    Над Авдіївкою видніються клуби чорного диму - Російські окупанти обстріляли Авдіївку, Укрзалізниця обмежила рух поїздів (відео)

    Над Авдіївкою видніються клуби чорного диму

    Фото: tiamat007/Twitter

    Обстріл розпочався зранку 28 серпня, працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття

    Через артилерійський обстріл, який здійснили російські окупаційні війська з непідконтрольної Україні території, рух поїздів у Донецькій області, поблизу станції Авдіївка, тимчасово обмежено. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

    «З міркувань безпеки впродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине», – йдеться у повідомленні.

    Так, поїзди №136 Київ-Авдіївка та №826 Дніпро-Авдіївка до 30 серпня включно курсуватимуть до Покровська. Пасажирів з Покровська до Авдіївки та зворотно доправлятимуть автобусами.

    Рух приміських поїздів до 30 серпня також обмежено до станції Очеретине.

    Відео Наталії Нагорної/Фейсбук

    Повідомляється, що обстріл розпочався зранку 28 серпня. Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. Укрзалізниця констатує, що постраждалих серед залізничників немає.

    Фото Наталії Нагорної/Фейсбук
    Фото Наталії Нагорної/Фейсбук

    За інформацією Наталії Нагорної внаслідок обстрілу один поранений, без загрози для життя.

    Нагадаємо, за минулу добу, 27 серпня, у зоні ООС зафіксували сім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

    Теги: окупанти ЗСУ Укрзалізниця обстріл Авдіївка
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    Російські окупанти обстріляли Авдіївку, Укрзалізниця обмежила рух поїздів (відео)