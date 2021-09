У потягу «Івано-Франківськ – Полтава» несправну лампу полагодили пластирем (фото)

Неприкручений світильник приліпили до стелі медичним пластирем

Проблему із неприкрученою лампочкою оригінально вирішили у потязі №150 сполученням «Івано-Франківськ – Полтава» – її приліпили до стелі медичним пластирем. Відповідними світлинами на своїй сторінці у Facebook поділилася Дарія Мазур.

«Міша сьогодні їхав зі Львова 150 потягом і помітив над своїм місцем ось таке неординарне, я б навіть сказала, креативне рішення. Лампа (до речі робоча) була надійно прикріплена до стелі за допомогою... медичного пластира. Видно хтось там в «Укрзалізниці» має золоті руки (правда зо сраки), мислить out of the box і воопше мамина гордість», – розповіла жінка про пригоди у потязі.

Користувачі мережі припустили, що так прикрутити лампу могли пасажири, причому не від хорошого життя.

«Я давно беру з собою в дорогу мультитул та скотч - виручають майже у кожній поїздці. Звісно, можна покликати провідника та поскаржитися на несправність, але іноді легше самотужки полагодити. Якось у купе був настільки розбовтаний замок, що без інструменту просто не можна було його відкрити. Пластир теж є у аптечці, але його частіше використовую по прямому призначенню».

«Лампа й штори, то таке! А ось коли машиністи електричок просять у вас скотч, а потім щось ним закріплюють під вагоном ,ото вже якось стрьомно стає».

«Це все через відсутність запчастин. Вагон випускати таки треба».

«Скотч – найкорисніше здобуття цивілізації після колеса».

«Ми колись у такому літаку летіли».

«У собачки заболи, у лампи потяга не боли!».

«Вагончик, не хворій!».

Тим часом, в «Укрзалізниці» допис жінки помітили і відреагували.

«Просимо Вас надати більш детальну інформацію щодо поїздки, а саме: маршрут, номер вагону, номер місця та дату відправлення в особисті повідомлення, аби ми могли надати Вам зворотний зв'язок після вирішення ситуації», – звернулися до авторки допису представники «Укрзалізниці».

До слова, 7 вересня повідомлялося, що криза на «Укрзалізниці» триває: тоді пального залишалося лише на добу.

