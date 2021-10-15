З початку року кияни сплатили понад 254 млн грн податку на нерухомість

В якому випадку потрібно сплачувати податок на житлову нерухомість

З початку року власники нерухомості – фізичні особи сплатили до бюджету Києва майже 254,4 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на понад 74,8 млн грн. Про це повідомив заступник начальника столичної податкової Вадим Дідок.

Він також нагадав, що податок на житлову нерухомість сплачують фізичні особи – власники житлової нерухомості, якщо площа житла, що перебуває в їх власності, перевищує встановлений ліміт:

для квартир – 60 кв. м;

для житлових будинків – 120 кв. м;

для різних типів об’єктів житлової нерухомості (квартир та будинків) 180 кв. м.

Зазначені пільги не застосовуються до:

об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої пп. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу України (далі – ПКУ);

об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м (для квартири) та/або 500 кв. м (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а» – «г» пп. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ, збільшується на 25 тис. грн на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Як повідомлялося, протягом січня–вересня 2021 року столичні платники до бюджетів усіх рівнів перерахували 96,1 млрд грн, що на 8,4 млрд грн, або на 10% перевищує відповідний показник 2020 року.