За дев’ять місяців кияни сплатили податків майже на 100 млрд грн

До держбюджету від столичних платників надійшло понад 67 млрд грн

Протягом січня–вересня 2021 року столичні платники до бюджетів усіх рівнів перерахували 96,1 млрд грн, що на 8,4 млрд грн, або на 10% перевищує відповідний показник 2020 року. Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби в Києві.

До державного бюджету платниками Києва за дев’ять місяців цього року сплачено 67,8 млрд грн, що на 2,5 млрд грн, або на 4 % більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

За якими податками зросли надходження до держбюджету

Зростання надходжень до державного бюджету в січні–вересні 2021 року (у порівнянні з січнем–вереснем 2020 року) відбулося за такими основними податками:

податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) – 32,6 млрд грн, що більше на 2% або на 601 млн грн;

податок на доходи фізичних осіб – майже 22 млрд грн, що більше на 26% або на 4,6 млрд грн;

військовий збір – 3,6 млрд грн, що більше на 22% або на 653 млн грн;

акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – 71 млн грн, що більше на 66% або на 28 млн грн.

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