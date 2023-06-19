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Кияни помітили лося у столичному парку. Стало відомо, що трапилось із твариною

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кияни помітили лося у столичному парку. Стало відомо, що трапилось із твариною
Попередньо лікарі припускають, що лося збила машина
фото: Уніан

Лось помер дорогою до Центру порятунку

19 червня в Києві до парку Партизанської слави забрів лось. Тварина перелякано бігала по футбольному полю, а потім лягла відпочити. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Небайдужі люди викликали поліцію та рятувальників. Поліція приїхала на виклик, але зробити нічого не змогла і поїхала з парку. Очільниця Центр порятунку диких тварин Наталія Попова одразу вирушила на місце.

У парк Партизанської слави забрів лось
У парк Партизанської слави забрів лось
фото: Уніан

«За кілька годин вона повідомила, що лось помер дорогою до Центру порятунку. Йому не встигли надати допомогу, і, судячи зі слів присутніх, це була ситуація без шансів. Команда одразу ж відвезла лося на розтин», – повідомила організація UAnimals.

Попередньо лікарі припускають, що лося збила машина – у нього сильно забитий бік і величезна площа удару. Але остаточні результати розтину будуть згодом.

Нагадаємо, що під Одесою волонтери виловили з моря собаку, який на дошці доплив із Херсона. 

На відео видно, як чоловік розгрібає сміття, аби дістатися до виснаженої  тварини. Спочатку пес неохоче йшов до людей, але згодом дозволив себе зняти з дошки.

До слова, нещодавно нажаханий лось бігав вулицями Києва. 

Теги: тварини Київ

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