Ракетний обстріл Києва: влада повідомила, в яких районах впали уламки

По Києву виявлено шість уламків ракет

Станом на 11.45 внаслідок російської атаки по Києву виявлено шість уламків ракет. Про це повідомляє пресслужба КМБА.

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Уламки ворожих ракет впали:

Оболонський р-н.:

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1 біля АЗС;

на дорожнє покриття із займанням;

на зелену зону;

Деснянський р-н.:

на територію одного з парків;

Дніпровський р-н.:

на дорожнє покриття в різних місцях.

Наразі відомо про одного постраждалого у Подільському районі столиці. Медики його госпіталізували.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 29 травня, російський агресор атакував столицю України ракетами. За повідомленнями мера столиці Віталія Кличка в Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги.