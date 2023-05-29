Ракетний обстріл Києва: влада повідомила, в яких районах впали уламки
По Києву виявлено шість уламків ракет
Станом на 11.45 внаслідок російської атаки по Києву виявлено шість уламків ракет. Про це повідомляє пресслужба КМБА.
Уламки ворожих ракет впали:
Оболонський р-н.:
- 1 біля АЗС;
- на дорожнє покриття із займанням;
- на зелену зону;
Деснянський р-н.:
- на територію одного з парків;
Дніпровський р-н.:
- на дорожнє покриття в різних місцях.
Наразі відомо про одного постраждалого у Подільському районі столиці. Медики його госпіталізували.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 29 травня, російський агресор атакував столицю України ракетами. За повідомленнями мера столиці Віталія Кличка в Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги.
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