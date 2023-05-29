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Ракетний обстріл Києва: влада повідомила, в яких районах впали уламки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетний обстріл Києва: влада повідомила, в яких районах впали уламки
фото: Віталій Кличко/Телеграм

По Києву виявлено шість уламків ракет

Станом на 11.45 внаслідок російської атаки по Києву виявлено шість уламків ракет. Про це повідомляє пресслужба КМБА.

Уламки ворожих ракет впали:

Оболонський р-н.:

  • 1 біля АЗС;
  • на дорожнє покриття із займанням;
  •  на зелену зону;

Деснянський р-н.:

  •  на територію одного з парків;

Дніпровський р-н.:

  • на дорожнє покриття в різних місцях.

Наразі відомо про одного постраждалого у Подільському районі столиці. Медики його госпіталізували.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 29 травня, російський агресор атакував столицю України ракетами. За повідомленнями мера столиці Віталія Кличка в Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. 

Читайте також: Росіяни атакували Київ балістичними ракетами, працює ППО 
Теги: Віталій Кличко дороги обстріл влада росіяни ракета Київ

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