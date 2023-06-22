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Пожежа у столичній багатоповерхівці: у КМВА повідомили попередню причину вибуху

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пожежа у столичній багатоповерхівці: у КМВА повідомили попередню причину вибуху
До ліквідації наслідків пожежі залучено 70 рятувальників
фото: Telegram

У Києві пролунав сильний вибух у ніч на 22 червня

У Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу. Вибух був настільки сильний, що навряд це був газовий балон. Про це повідомив речник КМВА Михайло Шаманов.

Він зазначив, що, попередньо, будинок був газифікований. Всіх людей з нього наразі евакуювали

«Що буде далі з будинком, вирішуватимуть експерти після відповідних експертиз», – сказав Шаманов.

Як повідомлялося, у Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу. На місці вибуху газу в багатоповерхівці знайдено тіло двох загиблих, також двоє людей отримали поранення. 

Рятувальники повідомили, що о 3:45 У Дніпровському районі по вул. Малишка стався вибух у житловому будинку, попередньо газу, на 7 поверсі з подальшим руйнуванням конструкцій. За оперативною інформацією, зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах.

О 05:45 пожежу на місці вибуху локалізовано. До ліквідації наслідків залучено 70 рятувальників та 13 од. техніки. На місці працюють 3 психологи ДСНС. Надано допомогу 5 мешканцям.

Також у ніч проти 22 червня вибухи пролунали в Харкові та Кривому Розі. Повітряні сили ЗСУ попередили про рекетну небезпеку на Кіровоградщині та Харківщині. Поліція Харківщини написала в Телеграмі, що війська РФ завдають ударів по Харківщині, людей закликали перебувати в укриттях.

Теги: вибух Київ будинок поранення

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