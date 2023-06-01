Влада повідомила про падіння уламків ворожих цілей у Києві, є загиблий і поранені

У Деснянському районі уламки пошкодили одну з поліклінік

У ніч на 1 червня у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському та Деснянському районах. Унаслідок цього одна людина загинула, ще три отримали поранення. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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Попередньо, внаслідок падіння уламків у Дніпровському райноі відбулося займання автомобіля. Також у Деснянському районі уламки пошкодили одну з поліклінік. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

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За інформацією КМВА, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків, що горять на проїжджій частині. Інформація уточнюється.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на одній із вулиць Деснянського району горить автівка на проїжджій частині дороги. У Дніпровському районі госпіталізовано одного постраждалого.

скриншот: Telegram / Віталій Кличко

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У Дніпровському район медики госпіталізували двох постраждалих.

скриншот: Telegram / Віталій Кличко

Крім того, КМВА додала, що в Деснянському районі уламками пошкоджена поліклініка, займання не відбулося. У прилеглому будинку вибухом вибило вікна, пожежі також немає. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще три отримали поранення різного ступеню тяжкості.

скриншот: Telegram / КМВА

Нагадаємо, у ніч на 1 червня у Києві приблизно після 2:55 пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони.