Що очікує переселенців у Києві? Заступниця Кличка озвучила кількість пільг та послуг

Як каже Хонда, зареєстрованих у Києві прирівнюють до киян у частині усіх пільг

Зараз у Києві зареєстровано понад 391 тис. внутрішньо переміщених осіб

Після того, коли людина реєструється у Києві як ВПО, столична влада прирівнює її до киянина у частині усіх пільг за міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам». Йдеться про матеріальну допомогу, забезпечення санаторно-курортного лікування, реабілітації, соціально-психологічної допомоги та соціальних послуг. Про це розповіла в інтерв’ю «Главкому» заступниця голови КМДА Марина Хонда.

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За словами Хонди, Київ забезпечив влаштування дітей до шкіл, садочків, медичне обслуговування. А от питання житла, яке стоїть найгостріше, на жаль, швидко вирішитися не можна. Крім того, потрібно враховувати також те, що ВПО можуть змінювати місце проживання, переїжджаючи в інший район чи за кордон.

Як пояснює заступниця Кличка, коли людина реєструється у Києві як ВПО, її прирівнюють до киянина у частині усіх пільг, які можуть отримати жителі столиці за міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам».

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«Тобто це і матеріальна допомога, і забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, якщо це особа з інвалідністю, це право на санаторно-курортне лікування. У нас є 28 соціальних заходів, які ми надаємо за нашою міською програмою», – зазначила Хонда.

Зараз у Києві зареєстровано понад 391 тис. ВПО, це якщо рахувати з 2014 року. З початку повномасштабного вторгнення у Києві зареєструвалися майже 270 тис. осіб як ВПО.

Внутрішньо переміщені особи – це зазвичай жінки з дітьми. Близько 60% – жінки, майже 68 тис. – діти. А чоловіки ж переважно, якщо вони не з інвалідністю чи не пенсійного віку, дуже часто не реєструються як ВПО.

Марина Хонда – заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (з 2018 р.). Координує діяльність департаментів суспільних комунікацій, соціальної політики, служби у справах дітей та сім’ї, управління туризму та промоцій. У столичній владі з 2001 р. До 2008 р. працювала у секретаріаті Київської міської ради в юридичному відділі та в управлінні правового забезпечення. З 2008 р. до 2010 р. – начальник юридичного управління ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд. З 2010 р. начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). З 2012 р. – директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА.

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Нагадаємо, станом на 21 червня 2023 року у Києві проживає 269 618 внутрішньо переміщених осіб, з них 49 621 – це діти.

Найбільша кількість переміщених осіб проживає в Оболонському та Дарницькому районах Києва – 42676 та 41732 людей відповідно. У Дарницькому районі кількість дітей більша – 7484 особи, у той час, як в Оболонському – 7450.

До слова, станом на червень, за даними мобільних операторів щодо кількості телефонів у місті, у столиці України перебуває 3,2 млн людей.