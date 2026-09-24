У Києві через обстріл знищено відділення та пошкоджено депо «Нової пошти»

«Нова пошта» обіцяє компенсувати клієнтам оголошену цінність усіх відправлень, які були знищені під час атаки

Унаслідок ворожої комбінованої атаки на Київ та область у ніч проти 24 вересня було знищено відділення №6, а також зазнало пошкоджень сортувальне депо компанії «Нова пошта».внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії.

Частину вантажу внаслідок влучання було знищено. Вцілілі посилки наразі переміщують на іншу локацію, а номери та адреси нових відділень отримувачам повідомлять додатково.

У пресслужбі заявили, що «Нова пошта» компенсує клієнтам оголошену цінність усіх відправлень, які були знищені під час атаки.

Наразі на місці триває ліквідація наслідків обстрілу. Компанія вже задіяла резервні логістичні маршрути, аби мінімізувати можливі затримки в доставці. Актуальний статус своїх відправлень клієнти можуть перевірити у мобільному застосунку або на офіційному сайті «Нової пошти».

Нагадаємо, цієї ночі Росія завдала чергового удару по столиці дронами та ракетами. Руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовано у Подільському, Солом’янському, Дніпровському та Дарницькому районах.