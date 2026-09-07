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У Києві з 10 вересня змінюється тривалість комендантської години: подробиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві з 10 вересня змінюється тривалість комендантської години: подробиці
Перевірка під час комендантської години
фото: Національна поліція України

У зв'язку зі скороченням комендантської години графік роботи міського громадського транспорту подовжать на 1 годину

У столиці скорочують тривалість комендантської години. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва згідно з постановою уряду та ініціативами міста щодо функціонування міського господарства в умовах погіршення безпекової ситуації. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує «Главком»

Оновлена комендантська година триватиме з 01:00 до 05:00 ранку. Зміни набудуть чинності з 00:00 10 вересня.

У зв'язку зі скороченням комендантської години графік роботи міського громадського транспорту подовжать на 1 годину.

Водночас режим роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів та торговельно-розважальних центрів (ТРЦ) залишається без змін.

Також мер нагадав про інші рішення Ради оборони столиці:

  • з 3 вересня під час комендантської години дозволено рух транзитного великогабаритного транспорту;
  • через затримки поїздів місто організує 4 автобусні маршрути для підвезення пасажирів із Центрального залізничного вокзалу під час комендантської години.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо роботи бізнесу, транспорту, інфраструктури та громад під час різних рівнів повітряної загрози. Уряд запроваджує розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий рівень застосовуватиметься під час атаки дронів, червоний – у разі підвищеної загрози ракетного або комбінованого удару.

До слова, упродовж 17-24 серпня працівники комунальної організація «Муніципальна охорона» взяли участь у близько 400 подіях і випадках під час цілодобових патрулювань Києва. Зокрема, зафіксували 286 порушень комендантської години та виявили 218 людей з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння. 

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Теги: Київ комендантська година столиця Віталій Кличко місто

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