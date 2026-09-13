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Атака РФ збила графік поїздів в Україні, деякі запізнюються на 19 годин

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Атака РФ збила графік поїздів в Україні, деякі запізнюються на 19 годин
Через нічну атаку залізниця працює зі значними затримками
фото: mediacenter.org.ua

Через наслідки російських ударів порушено рух низки пасажирських поїздів

Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 13 вересня низка пасажирських поїздів в Україні курсує зі значними затримками. Запізнення окремих рейсів сягає майже 19 годин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані «Укрзалізниці».

Після російського удару по локомотиву в Ягодині рух поїздів до Варшави та у зворотному напрямку вже відновлено, однак рейси мають суттєві затримки. На дніпровському напрямку поїзди продовжують курсувати об'їзним маршрутом. Через це затримуються рейси із Запоріжжя, Кривого Рогу та Дніпра. Складною залишається ситуація і на Сумщині, де фіксують велику кількість повітряних загроз. Тому поїзди з Конотопа рухаються з підвищеними заходами безпеки.

Найбільше затримується поїзд №77/30 Конотоп – Київ-Пасажирський – на 18 годин 40 хвилин. Поїзд №24К Хелм – Київ-Пасажирський запізнюється на 9 годин 30 хвилин, а №68К Варшава – Київ-Пасажирський – на 7 годин 20 хвилин. Також із затримкою на 6 годин 50 хвилин курсує поїзд №94П Хелм – Харків-Пасажирський, на шість годин – №200 Хелм – Київ-Пасажирський.

Низка рейсів затримується приблизно на три години. Затримки зафіксовано і серед поїздів, які відправляються з Києва. 

Атака РФ збила графік поїздів в Україні, деякі запізнюються на 19 годин фото 1
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Нагадаємо, уранці 13 вересня російські війська атакували локомотив пасажирського поїзда на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею. Моніторингова група «Укрзалізниці» завчасно попередила поїзну бригаду про повітряну загрозу, тому внаслідок удару ніхто не постраждав.

Також цього дня Росія вдарила по району пункту пропуску «Ягодин» на українсько-польському кордоні. Через падіння уламків загорілися приміщення автозаправної станції та кілька припаркованих поруч вантажівок.

Загалом у ніч на 13 вересня російські війська масовано атакували низку західних регіонів України. У Стрию на Львівщині зафіксовано кілька влучань. Пошкоджено багатоквартирний будинок поблизу об’їзної дороги, житлові та господарські будівлі біля вокзалу, а також господарську споруду школи.

На Прикарпатті пошкоджено промисловий об’єкт, нежитлову будівлю та багатоповерховий житловий будинок в Івано-Франківську. Одна людина отримала травми та була госпіталізована, загрози її життю немає. У Тернополі внаслідок атаки пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури та промислове приміщення. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. 

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Теги: Київ Укрзалізниця залізниця

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