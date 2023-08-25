Хотіли продати у Києві підроблені $500 тис.: викрито банду фальшивомонетників

Незаконну діяльність організував житель Ужгорода

У Києві СБУ викрила банду фальшивомонетників. За даними слідчих, троє чоловіків хотіли продати у столиці пів мільйона підробленої валюти. Про це повідомили на сайті СБУ.

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Слідчі встановили, часники угруповання підшукували гуртових покупців фальшивої валюти через власні зв’язки у кримінальних колах. Фейкові купюри вони пропонували своїм клієнтам за 60% від ринкової вартості реальної іноземної валюти.

За даними слідства, незаконну діяльність організував житель Ужгорода, який залучив до складу злочинної групи двох спільників – жителів Києва та Львова.

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Організатора групи затримали, коли він хотів продати «пробну» партію фальшивих $50 тис. фото СБУ

Організатора групи СБУ затримали «на гарячому», коли він хотів продати «пробну» партію фальшивих банкнот у розмірі $50 тис.

«При обшуках за адресами проживання та в автомобілях фігурантів вилучено понад 70 тис. доларів США, з них 50 тис. – фальшивих. Також виявлено спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, паспорти сторонніх осіб, печатки, а також вироби із золота і твори живопису з ознаками підробки», – йдеться у повідомленні.

Організатору угруповання повідомили про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів). Наразі він під вартою. Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення про підозру двом його спільникам.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зокрема, каналів надходження фальшивої валюти.

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Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Нацбанк повідомив, які саме купюри підроблюють найчастіше у 2022 році. Зокрема, підроблювали купюри старого зразка. За даними НБУ, 92% фальшивок припадали на 3 номінали: 500 гривень (39% від загальної кількості вилучених підробок і 57% від їх загальної суми), 200 гривень (45% та 26% відповідно), 100 гривень (8% та 2%).