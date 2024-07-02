Киянам та гостям столиці нагадали правила поведінки на платформах станцій метро

«Найголовніше на станціях метро – не заступати за обмежувальну лінію та не стояти на краю платформи»

Про безпеку у столичній підземці

Останнім часом в столичній підземці побільшало випадків падіння пасажирів на колії. Тільки наприкінці червня 2024 року стало кілька випадків падіння людей.

Так 28 червня на станції метро «Золоті Ворота» жінку затисло під першим вагоном потяга. У той же день на станції столичного метро «Золоті ворота» пасажир потрапив під потяг. Аналогічний інцидент з іще одним чоловіком стався і на станції «Університет».

Через збільшення випадків падіння пасажирів на колії підземки комунальне підприємство «Київський метрополітен» нагадало правила поведінки на платформах станцій метро. Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Основні правила поведінки на станціях метрополітену

Найперше і найголовніше – не заступати за обмежувальну лінію та не стояти на краю платформи. Крім того, необхідно рівномірно розміщуватись на платформі та не створювати скупчення. У випадку падіння особистих речей на колію потрібно звернутися до чергового персоналу станції, а не діставати їх самостійно.

У разі падіння пасажира на колії необхідно негайно повідомити чергового працівника станції. Фахівці метрополітену оперативно знімуть напругу з контактної рейки та допоможуть пасажиру піднятися на платформу.

При падінні на колії, під час відсутності поїзда, необхідно встати і рухатися в напрямку слідування поїзда, не назустріч. Орієнтиром слугуватиме табло відліку часу, розміщене на кожній платформі над кабіною машиніста.

У жодному разі не можна самостійно вибиратися, оскільки контактна рейка перебуває під напругою та може вразити як пасажира, так й іншу людину, яка надає допомогу.

Якщо пасажир впав на колії та втратив свідомість, необхідно терміново повідомити будь-якого працівника станції або подати сигнал машиністу поїзда, що прибуває. Для цього треба здійснити кілька кругових рухів рукою. У руці рекомендують тримати шарф чи інший елемент одягу для кращого сприйняття сигналу. Для машиніста електропоїзда це означатиме необхідність застосування екстреного гальмування.

У Київському метрополітені відпрацьований злагоджений алгоритм дій з іншими службами міста для надання допомоги постраждалому пасажиру.

Водночас кожен подібний випадок впливає на емоційний стан працівників підземки, зокрема машиністів, чергових по станції та інших. Комунальне підприємство закликає дотримуватися правил користування підземкою, аби уникати подібних випадків.

Безпека пасажирів під час перебування у метрополітені

1. Зважаючи на те, що колії метрополітену перебувають під високою напругою, забороняється спускатись на колії та ходити по коліях.

В разі падіння на колію метрополітену, ні в якому разі не підходьте до платформи, не намагайтеся самостійно вибратися з небезпечного місця. Необхідно відійти по колії на місце у торці станції з боку відправлення поїздів, під електричним годинником. В разі відсутності в цей час на платформі чергового по станції, необхідно через пасажирів викликати його, або будь-кого з працівників метрополітену.

У випадку падіння особистих речей на колію, не намагайтесь дістати їх, а зверніться до чергового по станції.

2. Перебуваючи у метрополітені з дітьми, уважно пильнуйте за ними. Не дозволяйте дітям бігати по платформі. Дітей дошкільного віку потрібно тримати за руку, а зовсім маленьких – на руках.

Забороняється перевозити на ескалаторах дітей у легких складальних колясках.

З метою недопущення травмування дітей під час користування ескалатором, не дозволяйте їм:

самостійно переміщатися по ескалатору;

сідати на його східці, триматися руками за східці, або просовувати пальці між суміжними східцями та між східцями і нерухомою частиною балюстради;

наступати на обмежувальну лінію, нанесену на бокових краях східців;

торкатися нерухомих частин балюстради та підкладати пальці під поручень;

притискати взуття до нерухомої частини балюстради та до суміжних сходин.

Привчайте дітей дотримуватися Правил користування метрополітеном!

3. Перебуваючи на ескалаторах та у вагонах електропоїздів, будьте уважними та обережними. Щоб не впасти, обов’язково тримайтеся за поручень.

Якщо Вам важко користуватися метрополітеном, зверніться за допомогою до чергового персоналу на контрольному пункті.

4. Забороняється заходити на станції метро у нетверезому стані, тому що користування метрополітеном пов’язане з підвищеною небезпекою.

5. Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» та Правил користування метрополітеном, курити на станціях, ескалаторах та у вагонах електропоїздів заборонено!

6. При виявленні ознак пожежі (запаху горілого, диму, вогню, іскріння електрообладнання тощо) чи інших надзвичайних ситуацій, а також порушень громадського порядку, негайно повідомте про це працівників метрополітену:

на станції – чергового по станції по переговорному пристрою «пасажир – оператор», розташованому біля ескалатора або на платформі станції, контролера, касира чи співробітника міліції;

у вагоні поїзда – машиніста поїзда по переговорному пристрою «пасажир – машиніст», розташованому у салоні вагона, вказавши номер вагона, зазначений над переговорним пристроєм.

При виникненні пожежі на станції метрополітену необхідно дотримуватися такого порядку дій:

уважно слухати повідомлення по гучномовному оповіщенню та терміново залишити станцію шляхами, вказаними працівниками метрополітену;

зберігати спокій;

зберігати спокій; не створювати натовпу;

допомагати дітям, жінкам та особам літнього віку.

При виникненні пожежі у вагоні поїзда, що рухається, необхідно:

негайно повідомити про це машиніста поїзда по переговорному пристрою «пасажир – машиніст», розташованому у салоні вагона, вказавши номер вагона, зазначений над переговорним пристроєм;

зберігати спокій;

уважно слухати повідомлення машиніста.

При виникненні пожежі у вагоні поїзда метрополітену, що зупинився на перегоні між станціями, необхідно:

уважно слухати оголошення машиніста;

по його команді, через відчинені двері, залишити вагони;

не панікувати;

зберігати спокій та допомагати залишити вагон жінкам, дітям, людям з інвалідністю та особам літнього віку.

При евакуації з вагонів не беріть з собою громіздкі речі.

Рухатися по тунелю потрібно уважно та обережно у напрямку, вказаному машиністом, дотримуючись правої сторони тунелю в напрямку станції, до якої рухався поїзд, або лівої сторони тунелю при евакуації на станцію, від якої рухався поїзд. Під час проходження тунелем, забороняється заходити в бокові притунельні виробки та переходи.

7. В разі виявлення на території метрополітену предметів, що викликають підозру, просимо дотримуватися такої послідовності дій.

При виявленні підозрілих предметів на станції, негайно повідомте співробітників міліції або чергового по станції метрополітену. Категорично забороняється до прибуття фахівців вибухово-технічної служби самостійно оглядати підозрілий предмет, вилучати чи знешкоджувати його. Уважно слухайте повідомлення і, в разі необхідності, терміново залиште станцію шляхами, визначеними оперативним персоналом. Зберігайте спокій, не створюйте натовпу, допомагайте дітям, жінкам та людям похилого віку.

Якщо предмет виявлено у вагоні, повідомте машиніста поїзда по переговорному пристрою «пасажир-машиніст», розташованому у салоні вагона, вказавши номер вагона, зазначений над переговорним пристроєм.

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До слова, міський голова Віталій Кличко розповів, коли повністю запрацює синя гілка метро.