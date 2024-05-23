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До котрої працює метро в Києві: графік роботи київського метрополітену

Вікторія Марченко
glavcom.ua
До котрої працює метро в Києві: графік роботи київського метрополітену
Всі станції метро відкриті для пасажирів, зокрема і станція «Дніпро»
фото: alltransua.com

Як працює метро в Києві?

Київський метрополітен працює щоденно з 5:30 до 22:30. У години пік інтервали між поїздами 2-4 хвилини, в інші години – 5-7 хвилин. На вихідних проміжок складає 6-11 хвилин.

Синьою гілкою рух іде з станції «Героїв Дніпра» до «Либідська». Від станції «Деміївська» до станції «Теремки» організовано човниковий рух з інтервалом в 15 хвилин.

Зміст

Карта метро Києва: схема ліній метрополітену

Схема руху Київського метро та швидкісного транспорту
Схема руху Київського метро та швидкісного транспорту
інфографіка: metro.kyiv.ua

Розклад руху поїздів метрополітену

На червоній гілці метро всі станції відкриті для пасажирів.

Нещодавно було відкрито станцію «Дніпро» та вихід до вулиці Інститутської на станції «Хрещатик».

Розклад для станцій червоної гілки такий:

Графік роботи станцій метро червоної гілки
Графік роботи станцій метро червоної гілки
інфографіка: metro.kyiv.ua

Зелена гілка метрополітену має такий розклад:

Графік роботи станцій метро зеленої гілки
Графік роботи станцій метро зеленої гілки
інфографіка: metro.kyiv.ua

Синя гілка метро працює в штатному режимі від станції «Героїв Дніпра» до станції «Либідська»:

Графік роботи станцій метро синьої гілки
Графік роботи станцій метро синьої гілки
інфографіка: metro.kyiv.ua

Які станції метро не працюють?

Через аварію на синій гілці поїзди не їдуть тунелем від «Либідська» до «Деміївська».

Діє човниковий рух між станціями «Деміївська» та «Теремки». Працюють ці станції з 6:30 до 22:00 та інтервал становить 15 хвилин.

Зміни у роботі метро синьої гілки
Зміни у роботі метро синьої гілки
інфографіка: metro.kyiv.ua
6 фото
На весь екран
Розклад руху по станціях
інфографіка: metro.kyiv.ua

Щоб дістатись станцій після аварійної ділянки можна використати автобусний маршрут 2м, що дублює закриту частину метро. (також автобуси: 38д, 60 та тролейбуси: 12, 43к)

Маршрут дублюючого автобусного маршруту 2м
Маршрут дублюючого автобусного маршруту 2м
інфографіка: kpt.kyiv.ua

Користуючись дублюючими маршрутами вам будуть компенсовані поїздки.

Оплата проїзду між станціями синьої гілки
Оплата проїзду між станціями синьої гілки
інфографіка: metro.kyiv.ua

Наприклад, ви їдете з «Майдану Незалежності» до станції «Теремки», доїхавши до станції «Либідська», валідуєте квиток на дублюючому маршруті. Потім ви валідуєте та сідаєте у човниковий поїзд на станції «Деміївська».

В такому випадку вам повернуться 2 поїздки в «Київ цифровий», оскільки було використано 2 компенсаційні маршрути.

Поїздки повернуться якщо подорож була здійснена протягом 2 годин.

Як працює метро під час тривоги?

Під час тривоги працюють лише підземні ділянки метро.

Поїзди червоної гілки курсують від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна».

На зеленій гілці – від станції «Сирець» до станції «Видубичі» та на лівому березі від станції «Осокорки» до станції «Червоний хутір».

Вхід під час тривоги безкоштовний.

На всіх станціях є:

  • питна вода
  • вбиральні
  • місця для зарядки гаджетів
  • 4G інтернет
  • ковдри
  • додаткові стільці

У комендантську годину підземні станції відкриті як укриття. При вході потрібно пред'явити документ, підтверджуючий особу.

Як доїхати з лівого берега на правий Київ під час тривоги?

Щоб пересуватися між берегами Києва під час тривоги можна скористатися Київською міською електричкою (Kyiv City Express), яка курсує з 5:30 до 23:00 з інтервалом 30 хвилин у годину пік та щогодини в інший час.

Київська міська електричка – схема руху 

Схема руху Київської кільцевої електрички (Kyiv City Express)
Схема руху Київської кільцевої електрички (Kyiv City Express)
інфографіка: uz.gov.ua

Ціна квитка становить 15 ₴. Оплатити проїзд можна чат-боті Укрзалізниці (розклад там також доступний), в застосунку «Київ Цифровий», картою на станції, або ж готівкою у контролера в самому поїзді.

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Теги: Київпастранс Київ столиця громадський транспорт метро

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