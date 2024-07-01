Коли повністю запрацює синя гілка метро у Києві: Кличко відповів

Кличко уточнив, що спочатку фахівці проведуть технічні випробування і після цього очікується відновлення руху поїздів

«Наразі роботи тривають там цілодобово. Я впевнений, що на початку осені ми вже зможемо запустити рух поїздів», – зазначив міський голова

Відновити роботу низки станцій синьої гілки метро у Києві, які були закриті у грудні 2023 року, планують уже на початку осені. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличкр в ефірі «Київ24».

Він розповів, що при будівництві тунелю між станціями «Деміївська» та «Либідська» було порушено низку норм. У ході ремонтних робіт фахівці вже зняли великий пласт ґрунту та «дісталися» до тунелю.

«Наразі роботи тривають там цілодобово. Я впевнений, що на початку осені ми вже зможемо запустити рух поїздів», – зазначив міський голова.

Він уточнив, що спочатку фахівці проведуть технічні випробування і після цього очікується відновлення руху поїздів.

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року у Києві закрили станції метро синьої гілки. Наразі не працюють «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром» та «Теремки».

Як відомо, причиною цього стало проникнення води всередину тунелю між «Либідською» та «Деміївською».

Нагадаємо, рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. З 13 грудня 2023 року у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

Як повідомлялося, Київська влада виділить на ремонт тунелю між станціями метро «Либідська» і «Деміївська» майже 400 млн грн.

Раніше повідомлялося. що між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» ремонтні роботи тривають цілодобово. Відновити рух поїздів «синьою» гілкою метро заплановано на початку осені 2024 року. Про це розповів очільник столичного метрополітену Віктор Вигівський у коментарі «Суспільному».

Читайте також: Низка смертей у метро. Соцмережі відреагували на петицію про захисні екрани на платформах