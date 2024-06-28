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Удруге за два дні: у столичному метро пасажир потрапив під потяг

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Удруге за два дні: у столичному метро пасажир потрапив під потяг
фото ілюстративне

На місце події викликано медиків і правоохоронців

Сьогодні, 28 червня, на станції столичного метро «Золоті ворота» пасажир потрапив під потяг, є зміни у роботі підземки на «зеленій» лінії. Про це повідомила пресслужба КМДА.

«На станції «Золоті ворота» пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців», –  зазначили  у КМДА.

Рух поїздів на лінії, як зазначається, організовано від станції «Червоний хутір» до «Кловської» та від «Сирця» до «Лук'янівської».

«Станції «Золоті ворота», «Палац спорту» та пересадочний вузол «Золоті ворота» – «Театральна» зачинені на вхід для пасажирів», – повідомили у КМДА.

Про зміни та відновлення руху повідомлять додатково.

Нагадаємо, 27 червня, низка станції метрополітену зачинені на вхід для пасажирів у зв’язку з тим, що на станції «Університет» пасажир потрапив під потяг.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці Київського метрополітену з’ясовують обставини падіння пасажирки під потяг на станції «Контрактова площа».  Жінка 1985 року народження, перебуваючи на пероні, втратила рівновагу та впала на колію під час прибуття потяга. 

Теги: метро Київ

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