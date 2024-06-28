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У столичному метро пасажирка потрапила під потяг: деталі трагедії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У столичному метро пасажирка потрапила під потяг: деталі трагедії
Жінку затисло під першим вагоном потяга
фото: пресслужба ДСНС

Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці

На станції метро «Золоті Ворота» жінку затисло під першим вагоном потяга. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло жінки з-під вагона. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У столичному метро пасажирка потрапила під потяг: деталі трагедії фото 1

Як зазначається, рятувальники дістали тіло жінки з-під вагона метро. «О 10:38 надійшло повідомлення про те, що на колію під потяг метрополітену потрапила людина. «На станції метро «Золоті Ворота» жінку затисло під першим вагоном потяга. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло жінки з-під вагона», – йдеться у повідомленні.

У столичному метро пасажирка потрапила під потяг: деталі трагедії фото 2

Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

Як раніше повідомлялося, сьогодні, 28 червня, на станції столичного метро «Золоті ворота» пасажир потрапив під потяг, є зміни у роботі підземки на «зеленій» лінії. Рух поїздів на лінії, як зазначалося, організовано від станції «Червоний хутір» до «Кловської» та від «Сирця» до «Лук'янівської».

Нагадаємо, 27 червня, низка станції метрополітену зачинені на вхід для пасажирів у зв’язку з тим, що на станції «Університет» пасажир потрапив під потяг.

Теги: метро ДСНС

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