У столичному метро пасажирка потрапила під потяг: деталі трагедії

Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці

На станції метро «Золоті Ворота» жінку затисло під першим вагоном потяга. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло жінки з-під вагона. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Як зазначається, рятувальники дістали тіло жінки з-під вагона метро. «О 10:38 надійшло повідомлення про те, що на колію під потяг метрополітену потрапила людина. «На станції метро «Золоті Ворота» жінку затисло під першим вагоном потяга. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло жінки з-під вагона», – йдеться у повідомленні.

Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

Як раніше повідомлялося, сьогодні, 28 червня, на станції столичного метро «Золоті ворота» пасажир потрапив під потяг, є зміни у роботі підземки на «зеленій» лінії. Рух поїздів на лінії, як зазначалося, організовано від станції «Червоний хутір» до «Кловської» та від «Сирця» до «Лук'янівської».

Нагадаємо, 27 червня, низка станції метрополітену зачинені на вхід для пасажирів у зв’язку з тим, що на станції «Університет» пасажир потрапив під потяг.