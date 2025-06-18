Прикордонники затримали ухилянтів, які у ластах намагалися перепливти Дністер

На Вінниччині прикордонники зірвали нічну «мандрівку в ластах» до Молдови

Двоє 48-річних мешканців Дніпропетровської області намагалися вплав дістатися до Молдови

Прикордонники Могилів-Подільського загону виявили чергову спробу незаконного перетинання державного кордону. Вночі військовослужбовці зафіксували рух осіб, які планували перетнути річку Дністер вплав та дістатись берега сусідньої країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Могилів-Подільський прикордонний загін.

Затриманими виявилися двоє 48-річних мешканців Дніпропетровської області. За словами порушників, аби не привертати до себе зайвої уваги, вони оминули основні маршрути та прокладали шлях до річки польовими й обхідними дорогами, розраховуючи пройти поза увагою правоохоронців на блокпостах.

За даними прикордонників, чоловіки до «переправи» готувались завчасно: мали із собою рятувальні жилети та ласти. Документи й цінні предмети герметично упакували у водонепроникні зіп-пакети.

Втім, завдяки оперативним діям прикордонного наряду, «подорож» закінчилась ще на старті. На порушників складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Раніше працівники прикордонної служби України врятували чоловіка, який намагався втекти з країни через річку Тиса. Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.