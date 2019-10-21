На Київщині горіли торф’яники (фото)
Рятувальники ліквідували пожежу
Фото: ДСНС
Загорання залягання торфу сталося у Баришівському районі
У неділю, 20 жовтня, при об’їзді місць залягання торфу було виявлено загорання в с. Коржі Баришівського району на площі близько 0,4 га окремими осередками.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
На гасіння торфу в с. Коржі направлено рятувальників 24-ї ДПРЧ смт Баришівка.
Пожежу було ліквідовано о 17:15.
Як відомом, восени через суху погоду на Київщині зросла кількість випадків загоряння трав’яного настилу, пожеж покладів торфу та лісових пожеж.
Наразі у Києві та столичній області утримається висока (4 класу) пожежна небезпека.