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    Новини

    На Київщині горіли торф’яники (фото)

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    Рятувальники ліквідували пожежу - На Київщині горіли торф’яники (фото)
    Рятувальники ліквідували пожежу
    Фото: ДСНС

    Загорання залягання торфу сталося у Баришівському районі

    У неділю, 20 жовтня, при об’їзді місць залягання торфу було виявлено загорання в с. Коржі Баришівського району на площі близько 0,4 га окремими осередками.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На гасіння торфу в с. Коржі направлено рятувальників 24-ї ДПРЧ смт Баришівка.

    Пожежу було ліквідовано о 17:15.

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    На Київщині горіли торф’яники (фото)
    На Київщині горіли торф’яники (фото)

    Як відомом, восени через суху погоду на Київщині зросла кількість випадків загоряння трав’яного настилу, пожеж покладів торфу та лісових пожеж.

    Наразі у Києві та столичній області утримається висока (4 класу) пожежна небезпека.

    пожежа ДСНС пожежна небезпека Київщина рятувальники
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