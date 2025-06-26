Київ попрощався з загиблими під час атаки РФ 11-річною Марійкою та її матір'ю (фото)

11-річна Марійка народилася у 2014-му році. Вона все життя прожила під час російсько-української війни

Тіло матері Світлани, а потім і її доньки Марії рятувальники дістали з-під завалів останніми

У Києві попрощалися з 11-річною Марійкою та її матір'ю Світланою. Вони загинули 23 червня під час масованої російської атаки на столицю. Ракета влучила в їхніх будинок у Шевченківському районі і зруйнувала цілий під'їзд.

Церемонія прощання відбулася поруч з п'ятиповерхівкою, в яку поцілила російська ракета. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Прощання із 11-річною Марійкою та її мамою Світланою, які загинули 23 червня під час російської атаки. Київ, 26 червня 2025 року фото: Дарина Коломієць/Суспільне

Близько сотні людей зібралися, аби віддати шану загиблим. Окрім квітів люди несли дитячі іграшки. На прощанні були батько Марійки Андрій та її старша сестра Валерія.

Як розповіли присутні, Світлана дуже багато працювала, проте завжди старанно доглядала дітей. Марійка з самого дитинства займалася малюванням. За кілька тижнів дівчинка зі старшою сестрою мали вирушити як учасниці Пласту до літнього табору.

Батько Марійки Андрій біля труни доньки. Київ, 26 червня 2025 року фото: Дарина Коломієць/Cуспільне

«Вона була талановита, любила малювати, сяюча була, світилися очі, вона була світла, позитивна, відповідальна і дуже талановита, вона була прекрасна», – згадує вчителька малювання загиблої дівчинки Марина.

Світлани загинула разом з донькою 23 червня під час атаки РФ. Київ, 26 червня 2025 року фото: Дарина Коломієць

23 червня о 5 ранку до старшої доньки Світлани Валерії зателефонувала тітка, яка мешкає неподалік. Дівчина одразу ж поїхала до будинку, в який влучила російська ракета. Там уже чекав тато.

«Там от де вони розкопують, там моя дитина і жінка. Я на роботі був. Вони там щось пробують дістать. Об'явили режим тиші. Мені здається, що це просто сниться», – говорив тоді біля руїн будинку Андрій, тато Марійки.

Перший під'їзд, де жила родина, зруйнований ущент. Тіло матері Світлани, а потім і її доньки Марії рятувальники дістали з-під завалів останніми.

Андрій на прощанні з дружиною Світланою та донькою Марійкою, які загинули 23 червня під час російської атаки. Київ, 26 червня 2025 року фото: Дарина Коломієць

«Це було пекло. Ми чекали 11 годин і я щиро молилася, щоб... щоб вони були живі. Я поки що навіть не прийняла факту, я ще не усвідомила навіть. Я досі засинаю, мене напоюють різними заспокійливими, бо я не можу спати, я не можу їсти», – розповідає Валерія.

Валерія (друга праворуч) біля труни загиблої матері. Київ, 26 червня 2025 року фото: Дарина Коломієць

Дівчина каже, її мама вдало поєднувала роботу і родину.

«Мама завжди багато вкладалася і в роботу. І в нас. Цікаво, що вона все життя працювала на одній роботі», – згадує Валерія.

Марійка завжди дуже емоційно все сприймала, але була дуже щира, каже Валерія. Сестричка народилася у 2014-му році, вона все життя прожила під час російсько-української війни.

«Вона завжди на мене рівнялася. Це було дуже приємно. Кілька тижнів тому вона купила фарбу і сама собі пофарбувала волосся і обрізала дуже смішно. Криво. Вона була дуже смішна. І дуже гарна. Весела. Щира. Айфон пропонує підбірку фото. І це важко, я ледве дивлюся ці фото. Мені дуже складно зараз...», – говорить дівчина.

За кілька тижнів Валерія з родиною мали відсвяткувати випускний в університеті, а потім з сестрою поїхати у Карпати у табір скаутської організації «Пласт», учасницями якої вони були.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок.

Також у Києві горіла будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.

Також з-під завалів п’ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва, в яку влучила російська ракета 23 червня, дістали живого кота. Тварина, що провела під руїнами 10 годин, нині їперебуває у ветеринарній лікарні. Врятувало кота те, що господар точно знав, де він був в момент атаки.