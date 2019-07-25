Київ не надаватиме пільговий проїзд «немісцевим»



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Пільговий проїзд матимуть власники картки киянина

Київ звернеться до обласних рад щодо пільгової оплати проїзду осіб, незареєстрованих у столиці

Постійна комісія Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту на засіданні 24 липня підтримала проект рішення «Про звернення Київської міської ради до обласних рад України щодо укладення договорів в частині компенсації оплати за пільговий проїзд осіб, які не зареєстровані та не здійснюють трудову діяльність в місті Києві». Про це повідомляє пресслужба Київради.

Відповідно до Бюджетного Кодексу України компенсаційні витрати перевізникам за перевезення окремих категорій громадян здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, а не субвенцій з державного бюджету.

У столиці пільговий проїзд надається особам за наявності посвідчення встановленого зразка, а з моменту запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі. Йдеться про картку «Муніципальна картка «Картка киянина» та багатофункціональну електронну пластикову картку «Картка киянина».

Після введення АСОП в промислову експлуатацію у пільгової категорії громадян, які не мають та не можуть отримати муніципальної картки, не буде підстав здійснювати проїзд за умови пред’явлення відповідного посвідчення.

Відтак, прийняття відповідного проекту рішення забезпечить звернення до обласних рад України, що сприятиме розв’язанню соціальних проблем, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності і комплексності, координує дію органів місцевого самоврядування.

За інформацією КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр», кількість пільгових категорій пасажирів, які не мають муніципальної картки, складає 500 тисяч чоловік.

Проект рішення мають винести на одне із засідань Київради.

До слова, на сайті Київської міської ради зареєстрована петиція за введення плати за в'їзд у Київ автомобілів, які зареєстровані не в столиці та області, а інших областях України та з інших країн.