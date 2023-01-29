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На Київщині троє людей загинули від отруєння чадним газом через роботу генератора

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Київщині троє людей загинули від отруєння чадним газом через роботу генератора
На Київщині від отруєння чадним газом загинули троє людей
фото: А.Нєбитов

У приватному будинку в Княжичах без ознак життя виявили 45-річного господаря та двох його гостей

У селі Княжичі, Київщина, мешканці приватного будинку встановили генератор у гаражі: троє людей померли від отруєння чадним газом. Про це поінформував очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

«У приватному будинку в Княжичах без ознак життя виявили 45-річного господаря та двох його гостей:  51-річного чоловіка та 48-річну жінку», – написав він.

Так, за попередніми даними, люди отруїлися чадним газом, що сталося через встановлення генератора в гаражі.

«За попередніми даними трагедія сталась через встановлення генератора в гаражному приміщенні, яке примикало до будинку і мало погану вентиляцію. Наразі працівники Броварського управління поліції Київщини встановлюють всі обставини інциденту. Закликаю усіх чітко дотримуватись інструкцій з експлуатації опалювальних приладів та інших систем живлення. Дбайте про життя і здоров’я своє та близьких людей!» – додав очільник поліції.

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Теги: отруєння Київщина генератор

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