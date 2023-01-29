На Київщині троє людей загинули від отруєння чадним газом через роботу генератора

У приватному будинку в Княжичах без ознак життя виявили 45-річного господаря та двох його гостей

У селі Княжичі, Київщина, мешканці приватного будинку встановили генератор у гаражі: троє людей померли від отруєння чадним газом. Про це поінформував очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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«У приватному будинку в Княжичах без ознак життя виявили 45-річного господаря та двох його гостей: 51-річного чоловіка та 48-річну жінку», – написав він.

Так, за попередніми даними, люди отруїлися чадним газом, що сталося через встановлення генератора в гаражі.

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«За попередніми даними трагедія сталась через встановлення генератора в гаражному приміщенні, яке примикало до будинку і мало погану вентиляцію. Наразі працівники Броварського управління поліції Київщини встановлюють всі обставини інциденту. Закликаю усіх чітко дотримуватись інструкцій з експлуатації опалювальних приладів та інших систем живлення. Дбайте про життя і здоров’я своє та близьких людей!» – додав очільник поліції.

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