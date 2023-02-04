Знеструмлення Одеси: до міста терміново їдуть генератори та газотурбінна електростанція від США

Ситуація на Одещині складна, швидко відновити енергоживлення – зокрема критичної інфраструктури – неможливо

Протягом доби в Одесу довезуть потужні генератори від Міненерго та газотурбінну електростанцію від США, щоб заживити критичну інфраструктуру та житловий комплекс, знеструмлені через аварію на підстанції. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Сьогодні на Одещині сталася технологічна аварія на одній із високовольтних підстанцій, неодноразово пошкодженій внаслідок російських атак. В Одесі та прилеглих районах застосовані аварійні відключення. Ситуація складна, масштаб аварії суттєвий, швидко відновити енергоживлення – зокрема критичної інфраструктури – неможливо», – йдеться в повідомленні.

На позачерговому засіданні уряду прем’єр доручив утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, за участі в. о. міністра внутрішніх справ, голів ДСНС та обласної військової адміністрації, керівника «Укренерго», представників мінінфраструктури та інших міністерств і відомств.

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«Зараз основна мета – заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання. Доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго. Також у місто має бути перевезена газотурбінна електростанція потужністю 25 МВт, надана нашими партнерами зі США. Дав також завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій», – додав Шмигаль.

Крім того, в Одесі мають цілодобово працювати всі «Пункти незламності». Задля координації роботи у місто вирушили міністр енергетики та керівник «Укренерго».

Нагадаємо, в Одеському районі вранці 4 лютого сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, через що частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. Також 4 лютого через відсутність електропостачання припинили курсувати трамваї та тролейбуси.