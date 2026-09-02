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Цілодобовий терор Києва. «Флеш» пояснив, чому росіяни стали запускати «шахеди» вдень

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Цілодобовий терор Києва. «Флеш» пояснив, чому росіяни стали запускати «шахеди» вдень
Столиця має для Росії не лише військове, а й символічне значення
фото: glavcom.ua

«Хлопці з ППО вимушені перебувати в режимі готовності 24/7. Це створює навантаження на наші війська»

Російські війська переходять до майже безперервних атак безпілотниками, запускаючи «шахеди» не лише вночі, а й удень. Це дозволяє окупантам одночасно створювати проблеми для цивільного населення, бізнесу та української протиповітряної оборони.

Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів військовий експерт і фахівець у галузі зв'язку та радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, раніше росіяни переважно запускали ударні дрони вночі, оскільки в темряві їх було складніше виявляти та знищувати мобільним вогневим групам.

«Раніше по дронах у нас дуже активно працювали мобільно-вогневі групи, тому росіяни запускали дрони вночі, бо в темряві їх просто важче збивати. Зараз ці групи не можуть працювати по реактивних "шахедах", тому для росіян нема різниці, коли нас атакувати – вдень або вночі», – пояснив Бескрестнов.

Він зазначив, що денні атаки мають додатковий психологічний та економічний ефект. Через загрозу ударів змінюється робота магазинів і підприємств, виникають перебої з транспортом, а залізничне сполучення може зупинятися.

«Вони чудово розуміють, що атаки вдень завдають проблем для населення і бізнесу – магазини то відкриваються, то закриваються, транспорт та "Укрзалізниця" паралізовані», – сказав експерт.

Ще одна мета такої тактики – постійно тримати українську ППО в стані готовності. За словами Бескрестнова, цілодобові атаки означають, що військовим доводиться постійно підтримувати роботу відповідного обладнання.

«Хлопці, які там працюють, вимушені перебувати в режимі готовності 24/7. Тобто постійно працюють радіолокаційні станції, генератори – і це також створює навантаження на наші війська», – зазначив він.

Окремо експерт пояснив, чому саме Київ залишається однією з головних цілей російських атак. Столиця має для Росії не лише військове, а й символічне значення. «Росіяни особливо тероризують Київ, бо він для них є символічним. Це – столиця, тут – влада, бізнес, склади, більший резонанс. Терор якогось маленького містечка не дасть такого інформаційного ефекту», – сказав Бескрестнов.

За його словами, спочатку російські війська зосереджували атаки на районах, розташованих ближче до напрямку запусків дронів, зокрема на Лівому березі Києва, у Броварському та Бориспільському районах.

«Вони там атакували все, що могли, а зараз переключилися на інший берег Києва і намагаються там шукати цілі», – пояснив експерт.

Водночас Бескрестнов вважає, що російська кампанія не обмежиться ударами по столиці. Після атак навколо Києва окупанти можуть переключатися на інші об'єкти, зокрема склади та виробництва. «Тобто це – нескінченний терор і це – не атака їжі, а атака бізнесу», – наголосив він.

За словами експерта, ближче до початку холодів Росія, ймовірно, посилить удари по енергетичній інфраструктурі України, яка наразі не була головним пріоритетом атак. 

Нагадаємо, зранку 2 вересня у Києві під час повітряної тривоги лунали вибухи. Опісля вибухів над містом здійнявся дим. Водночас Повітряні сили попереджали, що Україну атакують реактивні російські дрони. Зауважимо, що від початку доби у Києві вже п'ять разів лунав сигнал повітряної тривоги. Під час повітряної тривоги в Голосіївському районі Києва впали уламки ворожого безпілотника, внаслідок чого виникло загоряння. На місці події працюють екстрені служби, які приборкують вогонь та ліквідовують наслідки атаки.

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Теги: Київ війна обстріл системи ППО Сергій Бескрестнов

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