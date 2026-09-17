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На війні загинув український волейболіст Любомир Бонк

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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На війні загинув український волейболіст Любомир Бонк
Захисник загинув 7 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу Слов’янська (Донецька область)

У сезоні 2018/19 Любомир Бонк грав у складі команди «Поліція охорони», яка виступала у Вищій лізі чемпіонату України

На фронті загинув колишній український волейболіст Любомир Бонк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook Великодедеркальської об’єднаної територіальної громади.

Любомиру Бонку було 36 років.

Захисник загинув 7 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу Слов’янська (Донецька область). Любомир Бонк отримав смертельні поранення внаслідок удару реактивної системи залпового вогню. Понад місяць військовослужбовець вважався зниклим безвісти.

Бонк мав звання лейтенанта та обіймав посаду командира роти безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону.

Любомир із дитинства займався волейболом. У сезоні 2018/19 він захищав кольори тернопільської команди «Поліція охорони», яка виступала у Вищій лізі чемпіонату України. Бонк грав на позиції догравальника.

Також Любомир захоплювався футболом і виступав на аматорському рівні. Серед команд, які він представляв, – «Інтер-Гол» із Бережан, ФК «Шумськ» та «НЕО-Агро» з Великодедеркальської громади.

Нагадаємо, титулований український футбольний тренер Олександр Іванов після початку повномасштабної агресії РФ проти України продовжив професійну діяльність у Росії.

Наразі Іванов працює в структурі санкт-петербурзького «Зеніта».

Як повідомлялося, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відповів на запит «Главкома» щодо його реакції на санкції ЄС проти міністра спорту РФ та президента Олімпійського комітету Росії (ОКР) Михайла Дегтярьова.

«МОК взяв до уваги санкції, що були запроваджені Європейським Союзом проти пана Дегтярьова. Однак ці санкції не впливають на робочі відносини між МОК та Олімпійським комітетом Росії», – йдеться у відповіді МОК.

Теги: волейбол смерть війна

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