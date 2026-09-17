На війні загинув український волейболіст Любомир Бонк

Захисник загинув 7 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу Слов’янська (Донецька область)

У сезоні 2018/19 Любомир Бонк грав у складі команди «Поліція охорони», яка виступала у Вищій лізі чемпіонату України

На фронті загинув колишній український волейболіст Любомир Бонк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook Великодедеркальської об’єднаної територіальної громади.

Любомиру Бонку було 36 років.

Захисник загинув 7 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу Слов’янська (Донецька область). Любомир Бонк отримав смертельні поранення внаслідок удару реактивної системи залпового вогню. Понад місяць військовослужбовець вважався зниклим безвісти.

Бонк мав звання лейтенанта та обіймав посаду командира роти безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону.

Любомир із дитинства займався волейболом. У сезоні 2018/19 він захищав кольори тернопільської команди «Поліція охорони», яка виступала у Вищій лізі чемпіонату України. Бонк грав на позиції догравальника.

Також Любомир захоплювався футболом і виступав на аматорському рівні. Серед команд, які він представляв, – «Інтер-Гол» із Бережан, ФК «Шумськ» та «НЕО-Агро» з Великодедеркальської громади.

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