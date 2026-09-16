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Зеленський пояснив партнерам, чого насправді прагне Путін

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський пояснив партнерам, чого насправді прагне Путін
Зеленський наголосив, що Україна та США перебувають у постійному діалозі й продовжують переговори
фото: скриншот з відео

Президент прокоментував ідею про рішення, вигідне одразу й Росії, і Україні

У війні не може бути перемоги для обох сторін – лише зупинка бойових дій заради людських життів. Водночас деякі партнери помилково вважають, що Путін має на меті лише захоплення частини території України. Про це в інтерв'ю CBC News заявив президент Володимир Зеленський, передає «Главком».

«У нього найбільша територія у світі, і йому потрібно якісь кілометри? Ось чому це дуже дивно, коли деякі партнери кажуть: йому потрібна лише ця частина України, ось ці кілометри, і все», – наголосив президент.

Зеленський зауважив, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібні не кілометри, а вся Україна як частина Росії.

Президент також прокоментував ідею про рішення, вигідне одразу й Росії, і Україні: «Між нами кажучи, у цій війні не може бути win-win. Через стільки людських втрат вона перестала бути про перемогу для обох ще в перший день».

За словами глави держави, єдина справжня перемога зараз – це просто зупинити війну заради людських життів, а не шукати формулу, однаково вигідну обом сторонам.

Зеленський наголосив, що Україна та США перебувають у постійному діалозі й продовжують переговори. Водночас щодо санкцій президент зазначив: США варто діяти сильніше та рішучіше, щоб повністю знищити спроможності Росії вести війну.

До слова, Україна очікує, що президент Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зможуть провести переговори в Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН.

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Теги: війна Володимир Зеленський

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