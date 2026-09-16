Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністр оборони Італії попередив Європу про подальші плани Росії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Міністр оборони Італії попередив Європу про подальші плани Росії
Міністр оборони Італії заявив, що Росія може не зупинити свою агресію після завершення війни
фото: Reuters

Гвідо Крозетто закликав європейські країни посилювати оборонні спроможності та продовжувати підтримку України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Росія може не зупинити свою агресію після завершення війни проти України. Він закликав європейські країни готуватися до подальших загроз з боку РФ. Про це Крозетто сказав під час візиту до Польщі 15 вересня, повідомляє «Польське радіо», передає «Главком».

«Лише наївні можуть думати, що Росія зупиниться в Україні. Якби це було так, не було б мобілізації 400 тисяч військовослужбовців і нарощування військового потенціалу», – заявив італійський міністр.

За словами Крозетто, нинішня Росія суттєво відрізняється від тієї, яку Європа знала десять років тому. Саме тому, на його думку, європейські держави мають розвивати власні можливості для стримування та оборони. «Європа має розбудовувати спроможності зі стримування та оборони на найвищому рівні», – наголосив глава італійського Міноборони.

Крозетто також назвав підтримку України питанням державного інтересу всієї Європи. Він зазначив, що Італія вважає важливою підтримку Польщі, оскільки її територія є частиною східного кордону ЄС і НАТО.

Під час зустрічі у Варшаві Крозетто заявив про готовність Італії підтримати польський уряд у розбудові мережі паливопроводів у Польщі та інших країнах регіону. За його словами, така інфраструктура має покращити військову логістику та посилити оборонні можливості НАТО.

Італія також планує поглиблювати військову співпрацю з Польщею. Зокрема, йдеться про виробництво та підготовку пілотів для винищувачів F-35.

Своєю чергою міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна зараз перебуває у складному становищі та потребує більшої підтримки. За його словами, Польща та Італія готові робити більше для допомоги Україні.

Варто нагадати, що Росія вже тестує гібридний підхід у Латвії, а подальший розвиток ситуації залежатиме від готовності країни протистояти можливим загрозам. 

Читайте також:

Теги: Італія Україна війна Європа гібридна війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда на Волині лише за два км від кордону з Польщею
Дрон біля кордонів НАТО. Кремль не перейшов лінію, він її протестував
14 вересня, 13:03
У Ізюм встановлюють антидронові сітки
Росія знову наближається до Ізюма, місто готується до найгіршого – NYT
12 вересня, 17:59
Наслідки атаки російських дронів на торговельний центр у Миколаєві
10 працівників майже добу рятували «Епіцентр» у Миколаєві після російських ударів
5 вересня, 12:26
В місті зафіксовано потужну детонацію
У Сочі пролунали вибухи після атаки безпілотників: що уразили
4 вересня, 02:04
Кремль хоче привести до влади вигідних Москві політиків у ЄС
Путін націлився на вибори в Європі. Центр протидії дезінформації розкрив план Кремля
26 серпня, 11:08
Підтверджено ураження двох установок сепарації газу У-272 на Астраханському газопереробному заводі в Астраханській області РФ
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Валерій Герасимов очолює генштаб РФ з 2012 року
Затверджував цивільні цілі для ударів по Києву. Герасимову повідомлено про підозру
24 серпня, 12:21
Від руйнування до відновлення: у Дарницькому районі знову квітне клумба
На місці вирви знову квіти. У Дарницькому районі відновлено клумбу, знищену ворогом (фото)
24 серпня, 10:57
ЗСУ витратили $3 тис. на ураження одного окупанта
Міноборони підрахувало, скільки коштує ураження одного окупанта
17 серпня, 14:15

Політика

Естонія хоче посилити захист від РФ французьким ядерним щитом
Естонія хоче посилити захист від РФ французьким ядерним щитом
Трамп погодився підписати «пекельні санкції» проти Росії – конгресмен
Трамп погодився підписати «пекельні санкції» проти Росії – конгресмен
Міністр оборони Італії попередив Європу про подальші плани Росії
Міністр оборони Італії попередив Європу про подальші плани Росії
Мерц скасував поїздку до ООН на тлі бунту у власній партії
Мерц скасував поїздку до ООН на тлі бунту у власній партії
У РФ почалася «тиха війна» за контроль над громадянами – NYT
У РФ почалася «тиха війна» за контроль над громадянами – NYT
«Пекельні санкції» проти Росії: Палата представників США розблокувала голосування
«Пекельні санкції» проти Росії: Палата представників США розблокувала голосування

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 вересня 2026
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
57K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Сьогодні, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Вчора, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua