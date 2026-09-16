Міністр оборони Італії попередив Європу про подальші плани Росії

Міністр оборони Італії заявив, що Росія може не зупинити свою агресію після завершення війни

Гвідо Крозетто закликав європейські країни посилювати оборонні спроможності та продовжувати підтримку України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Росія може не зупинити свою агресію після завершення війни проти України. Він закликав європейські країни готуватися до подальших загроз з боку РФ. Про це Крозетто сказав під час візиту до Польщі 15 вересня, повідомляє «Польське радіо», передає «Главком».

«Лише наївні можуть думати, що Росія зупиниться в Україні. Якби це було так, не було б мобілізації 400 тисяч військовослужбовців і нарощування військового потенціалу», – заявив італійський міністр.

За словами Крозетто, нинішня Росія суттєво відрізняється від тієї, яку Європа знала десять років тому. Саме тому, на його думку, європейські держави мають розвивати власні можливості для стримування та оборони. «Європа має розбудовувати спроможності зі стримування та оборони на найвищому рівні», – наголосив глава італійського Міноборони.

Крозетто також назвав підтримку України питанням державного інтересу всієї Європи. Він зазначив, що Італія вважає важливою підтримку Польщі, оскільки її територія є частиною східного кордону ЄС і НАТО.

Під час зустрічі у Варшаві Крозетто заявив про готовність Італії підтримати польський уряд у розбудові мережі паливопроводів у Польщі та інших країнах регіону. За його словами, така інфраструктура має покращити військову логістику та посилити оборонні можливості НАТО.

Італія також планує поглиблювати військову співпрацю з Польщею. Зокрема, йдеться про виробництво та підготовку пілотів для винищувачів F-35.

Своєю чергою міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна зараз перебуває у складному становищі та потребує більшої підтримки. За його словами, Польща та Італія готові робити більше для допомоги Україні.

Варто нагадати, що Росія вже тестує гібридний підхід у Латвії, а подальший розвиток ситуації залежатиме від готовності країни протистояти можливим загрозам.