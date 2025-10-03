«Київпастранс» підготував до роботи вагон-снігоочисник зі 100-річною історією

Під час снігопадів вагини-снігоочисники першими виходять на лінію й розчищають трамвайні колії

У 2026 році вагону виповнюється 100 років

У столиці провели середній ремонт найстаршого вагона-снігоочисника на базі Дарницького трамвайного депо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунаьне підприємство «Київпастранс».

Снігоочисники – важлива частина зимової інфраструктури міста, що забезпечує безперебійний рух трамваїв взимку. Під час снігопадів вони першими виходять на лінію й розчищають трамвайні колії від снігових наметів.

«Одному з таких вагонів у 2026 році виповнюється 100 років. Попри поважний вік, цей вагон продовжує належним чином виконувати свої функції» , – зазначили у КМДА.

Щоб підготувати найстарший вагон-снігоочисник до роботи в зимовий період, працівники відремонтували щіточний привід (двигун) і струмоприймач (пантограф), модернізували мотокомпресор, виконали малярні роботи.

Також фахівці провели ремонт та повну діагностику електрообладнання, відновили кузов та механічне обладнання.

Вагони-снігоочисники обслуговують трамвайні маршрути як на правому, так і на лівому березі столиці. Завдяки їх роботі пасажирські вагони працюють без затримок.

