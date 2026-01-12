Повітряна тривога у Києві тривала півгодини

Можна виходити з укриттів

У Києві о 01:24 оголосили повітряну тривогу. Існувала загроза БпЛА. О 01:56 повідомлено про відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, в Україні через російські удари ситуація з електрикою та опаленням надзвичайно складна. Жорстка зимова погода додає проблем. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами глави держави, є громади, де ситуація залишається надзвичайно складною. Зокрема, в частині міст і сіл прикордонних областей. Окрім того, у Києві тривають ремонтні роботи після російського удару. Наразі головне завдання для столиці – відновити енергозабезпечення будинків.