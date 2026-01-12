Головна Київ Новини
У Києві пролунали вибухи, працює ППО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
Пожежавиникла внаслідок атаки на Київ
фото: соціальні мережі

Залишайтеся в укриттях

У ніч на 12 січня російські терористи атакували Київ безпілотниками. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише «Главком».

Ткаченко повідомив, що у Києві працює ППО.

«В Києві працює ППО! Залишайтесь в укриттях!», – йдеться у повідомленні.

Тимур Ткаченко пізніше написав, що у Соломʼянському районі пожежа в нежитловій будівлі внаслідок атаки БпЛА.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Станом на 04:40 мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель чотирьох людей. Ще 19 осіб отримали поранення, більшість із них госпіталізовано. За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.

За словами Кличка, масований комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури в ніч на 9 січня став найболючішим для енергосистеми столиці. Наразі 6 тисяч багатоквартирних будинків перебувають без теплопостачання. Мер столиці нагадав, що за прогнозами, найближчими днями погодні умови будуть складними. Він звернувся до жителів столиці, які мають можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це. 

