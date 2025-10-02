Кличко оголосив початок опалювального сезону у Києві

Щодо житлового сектору, рішення про початок опалювального сезону ухвалюватиметься з урахуванням раціональності, ситуації в енергосистемі та прогнозів погоди

Кличко: «Зважаючи на похолодання, з п’ятниці соціальна сфера вже має можливість підключатися до опалення»

У столиці з 3 жовтня розпочинається опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших установ соціальної сфери. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами мера столиці, підключення тепла до таких закладів здійснюється за індивідуальними заявками. Це дозволяє враховувати потреби кожної установи окремо. «Зважаючи на похолодання, з п’ятниці соціальна сфера вже має можливість підключатися до опалення», – зазначив Кличко.

Мер Києва нагадав, що будівлі лікарень, дитсадків та шкіл обладнані індивідуальними тепловими пунктами, які дають змогу регулювати подачу тепла і ефективно використовувати енергоносії.

Щодо житлового сектору, мер наголосив, що рішення про початок опалювального сезону ухвалюватиметься з урахуванням раціонального використання ресурсів, ситуації в енергосистемі та прогнозів погоди. «Ми повинні економити і кошти мешканців міста, і енергоресурси. Тому першими отримують тепло, як зазвичай, заклади соціальної сфери», – додав Кличко.

Нагадаємо, в Україні опалювальний сезон розпочинається тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становить +8 градусів або нижче. Зазвичай це відбувається в середині жовтня (з 15 жовтня), але місцева влада може ухвалювати рішення раніше чи пізніше, залежно від погодних умов.

Першою на Київщині розпочала опалювальний сезон Біла Церква.

«Нафтогаз» на 95-97% виконав план уряду із закачування понад 13 млрд кубометрів газу у сховища до початку опалювального сезону. Згідно із дорученням Міненерго, на початок осінньо-зимового періоду у сховищах має бути накопичено 13,2 млрд кубометрів газу. З них 4,6 млрд кубометрів – це імпорт.

До слова, з 1 жовтня 2025 року в Україні розширилася дія пілотного проєкту «Базова соціальна допомога», ВПО отримають додаткові виплати, стартує опалювальний сезон, починається вилучення монет номіналом 10 копійок, а також змінюються правила в’їзду до ЄС. «Главком» зібрав головні зміни, які почнуть діяти для українців з 1 жовтня.