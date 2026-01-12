У Києві оголошено повітряну тривогу

Пройдіть в укриття!

У Києві о 03:53 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, в Україні через російські удари ситуація з електрикою та опаленням надзвичайно складна. Жорстка зимова погода додає проблем. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами глави держави, є громади, де ситуація залишається надзвичайно складною. Зокрема, в частині міст і сіл прикордонних областей. Окрім того, у Києві тривають ремонтні роботи після російського удару. Наразі головне завдання для столиці – відновити енергозабезпечення будинків.