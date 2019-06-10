Київ посів 13-те місце в рейтингу міст світу з найбільшими заторами



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Жителі Києва витрачають у заторах на 46% часу більше, ніж займало б подолання тієї ж відстані по вільній дорозі

Київ опинився на 13-му місці в рейтингу міст світу, де жителі найбільше часу витрачають у заторах на дорогах.

Про це йдеться в дослідженні Traffic Index від постачальника пристроїв GPS-навігації, передає БізнесЦензор.

За підрахунками укладачів рейтингу, в 2018 році показник для столиці України виріс на 2%. Таким чином, жителі Києва витрачали в заторах на 46% часу більше, ніж займало б подолання тієї ж відстані по вільній дорозі.

Найбільш завантаженими стали дороги Мумбаї (Індія) і Боготи (Колумбія), де час в дорозі займав відповідно на 65% і 63% більше, ніж без заторів.

Індекс трафіка TomTom надає дані про рівні завантаженості в 403 містах в 56 країнах на 6 континентах.

Статистика індексу TomTom Traffic розраховується на основі анонімних даних GPS, зібраних за допомогою навігаційних пристроїв, вбудованих в приладову панель і смартфони.