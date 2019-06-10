  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київ посів 13-те місце в рейтингу міст світу з найбільшими заторами

    • Розсилка
    Київ посів 13-те місце в рейтингу міст світу з найбільшими заторами

    Жителі Києва витрачають у заторах на 46% часу більше, ніж займало б подолання тієї ж відстані по вільній дорозі

    Київ опинився на 13-му місці в рейтингу міст світу, де жителі найбільше часу витрачають у заторах на дорогах.

    Про це йдеться в дослідженні Traffic Index від постачальника пристроїв GPS-навігації, передає БізнесЦензор.

    За підрахунками укладачів рейтингу, в 2018 році показник для столиці України виріс на 2%. Таким чином, жителі Києва витрачали в заторах на 46% часу більше, ніж займало б подолання тієї ж відстані по вільній дорозі.

    Читайте також

    Найбільш завантаженими стали дороги Мумбаї (Індія) і Боготи (Колумбія), де час в дорозі займав відповідно на 65% і 63% більше, ніж без заторів.

    5_46

    Індекс трафіка TomTom надає дані про рівні завантаженості в 403 містах в 56 країнах на 6 континентах.

    Статистика індексу TomTom Traffic розраховується на основі анонімних даних GPS, зібраних за допомогою навігаційних пристроїв, вбудованих в приладову панель і смартфони.

    Читайте також
    Київ дороги рейтинг статистика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ