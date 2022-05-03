Київ, Вінниця, Львів, Дніпро та Кіровоградщина: по Україні лунають вибухи

Сьогодні ввечері після повітряної тривоги у кількох містах України пролунали вибухи. Тому місцевим мешканцям потрібно залишатися в укриттях.

Вибухи пролунали під час повітряної тривоги, яку оголосили майже по всій країні, повідомляє телеграм-канал «єТривога».

Станом на 20:30 вибухи чули у Вінниці, Львові, Києві, Кіровоградській області та на Дніпропетровщині.

Інформацію щодо вибухів уточнюють. Слідкуйте за повідомленнями від місцевих адміністрацій щодо вибухів.

Звуки вибухів могли пролунати і через роботу ППО. Однак у будь-якому разі важливо перебувати в укриттях, адже наша протиповітряна оборона збиває значну кількість ворожих цілей у небі. Проте завжди залишається ризик, що якась ракета чи її уламки приземляться на населені пункти. Ніколи не можна визначити наперед, куди вдарить Росія.

Крім того, нагадуємо, що поширювати фото та відео з наслідками «прильотів» заборонено, особливо під час повітряної тривоги, адже це коригує вогонь російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі пролунали вибухи.