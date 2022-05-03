Київ, Вінниця, Львів, Дніпро та Кіровоградщина: по Україні лунають вибухи
Людей закликають не нехтувати власною безпекою та залишатися в укриттях
Сьогодні ввечері після повітряної тривоги у кількох містах України пролунали вибухи. Тому місцевим мешканцям потрібно залишатися в укриттях.
Вибухи пролунали під час повітряної тривоги, яку оголосили майже по всій країні, повідомляє телеграм-канал «єТривога».
Станом на 20:30 вибухи чули у Вінниці, Львові, Києві, Кіровоградській області та на Дніпропетровщині.
Інформацію щодо вибухів уточнюють. Слідкуйте за повідомленнями від місцевих адміністрацій щодо вибухів.
Крім того, нагадуємо, що поширювати фото та відео з наслідками «прильотів» заборонено, особливо під час повітряної тривоги, адже це коригує вогонь російських окупантів.
Раніше повідомлялося, що у Дніпрі пролунали вибухи.
Сьогодні ввечері рашисти обстріляли працівників коксохімічного заводу. Багато загиблих.
Нагадаємо, що вдень 3 травня рашисти почали штурм «Азовсталі».