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    Київ, Вінниця, Львів, Дніпро та Кіровоградщина: по Україні лунають вибухи

    Київ, Вінниця, Львів, Дніпро та Кіровоградщина: по Україні лунають вибухи
    ілюстративне фото

    Людей закликають не нехтувати власною безпекою та залишатися в укриттях

    Сьогодні ввечері після повітряної тривоги у кількох містах України пролунали вибухи. Тому місцевим мешканцям потрібно залишатися в укриттях.

    Вибухи пролунали під час повітряної тривоги, яку оголосили майже по всій країні, повідомляє телеграм-канал «єТривога».

    Станом на 20:30 вибухи чули у Вінниці, Львові, Києві, Кіровоградській області та на Дніпропетровщині.

    Інформацію щодо вибухів уточнюють. Слідкуйте за повідомленнями від місцевих адміністрацій щодо вибухів.

    Крім того, нагадуємо, що поширювати фото та відео з наслідками «прильотів» заборонено, особливо під час повітряної тривоги, адже це коригує вогонь російських окупантів.

    Раніше повідомлялося, що у Дніпрі пролунали вибухи.

    Сьогодні ввечері рашисти обстріляли працівників коксохімічного заводу. Багато загиблих.

    Нагадаємо, що вдень 3 травня рашисти почали штурм «Азовсталі».

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    Теги: росія окупанти Київ війна Дніпро Львів Вінниця Україна Кіровоградщина ракета окупація #stoprussia
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    Київ, Вінниця, Львів, Дніпро та Кіровоградщина: по Україні лунають вибухи