В Італії від коронавірусу померли вже понад 2100 людей



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Загальна кількість хворих на Covid-19 в Італії майже сягнула 28 тисяч осіб

Найбільш ураженими районами країни продовжують залишатися Ломбардія, Емілія-Романья і Венето

Протягом минулої доби в Італії знову суттєво зросла кількість загиблих та хворих на коронавірус.

Про це повідомляє служба цивільної оборони Італії.

Загальна кількість хворих на Covid-19 в Італії майже сягнула 28 тисяч осіб (27980). У порівнянні з минулим днем їхня кількість зросла на 3233 людей, що близьке до рекордних значень.

2158 людей з числа хворих – померли, це на 349 більше, ніж напередодні.

У палатах інтенсивної терапії перебуває 1 851 людина, на домашньому лікуванні - 10 197 хворих.

Ці показники зростання близькі до рекордних значень цієї неділі, коли було виявлено 3,5 тисячі нових хворих, 368 загинули.

Найбільш ураженими районами країни продовжують залишатися Ломбардія, Емілія-Романья і Венето.

Як повідомлялося, Франція запроваджує безпрецедентні заходи для боротьби із коронавірусом, які включають скасування вже призначених виборів, а також транспортну блокаду

17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

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