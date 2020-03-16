  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В Італії від коронавірусу померли вже понад 2100 людей

    • Розсилка
    <p>Загальна кількість хворих на Covid-19 в Італії майже сягнула 28 тисяч осіб</p> - В Італії від коронавірусу померли вже понад 2100 людей

    Загальна кількість хворих на Covid-19 в Італії майже сягнула 28 тисяч осіб

    Найбільш ураженими районами країни продовжують залишатися Ломбардія, Емілія-Романья і Венето

    Протягом минулої доби в Італії знову суттєво зросла кількість загиблих та хворих на коронавірус.

    Про це повідомляє служба цивільної оборони Італії.

    Загальна кількість хворих на Covid-19 в Італії майже сягнула 28 тисяч осіб (27980). У порівнянні з минулим днем їхня кількість зросла на 3233 людей, що близьке до рекордних значень.

    2158 людей з числа хворих – померли, це на 349 більше, ніж напередодні.

    У палатах інтенсивної терапії перебуває 1 851 людина, на домашньому лікуванні - 10 197 хворих.

    Ці показники зростання близькі до рекордних значень цієї неділі, коли було виявлено 3,5 тисячі нових хворих, 368 загинули.

    Найбільш ураженими районами країни продовжують залишатися Ломбардія, Емілія-Романья і Венето.

    Як повідомлялося, Франція запроваджує безпрецедентні заходи для боротьби із коронавірусом, які включають скасування вже призначених виборів, а також транспортну блокаду

    17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

    Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

    З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

    Читайте також: 

    Перша смерть від коронавірусу в Україні. Як тепер живе Радомишль?

    Карантин у Києві: оприлюднено протокол щодо запровадження нових обмежень

    Зеленський екстрено звернувся до народу: поїзди і метро зупиняються, але землю мусимо продати

    здоров'я Італія смерть карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ