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    Київ вшанує пам'ять захисників України (програма заходів)

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    Щорічно 29 серпня Україна відзначає&nbsp;День пам&rsquo;яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України - Київ вшанує пам'ять захисників України (програма заходів)
    Щорічно 29 серпня Україна відзначає День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України
    Фото з відкритих джерел

    29 серпня в Києві відбудуться меморіальні заходи, виставки, концерт-реквієм

    До Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, який відзначається щорічно 29 серпня, в Києві відбудуться меморіальні заходи, тематичні фотовиставки, концерт-реквієм тощо. Відповідний план заходів затверджено Київською міською державною адміністрацією, повідомляє пресслужба КМДА.

    28 серпня на площі біля Михайлівського Золотоверхого собору пройде концерт-реквієм, присвячений Дню пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Захід відбудеться за участю учасників бойових дій та військових волонтерів, авторів-виконавців власних пісень; національних та народних художніх колективів України.

    29 серпня запланований меморіальний захід, присвячений Дню пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України на площі біля Михайлівського Золотоверхого собору.

    Із 26 серпня до 10 вересня працюватиме фотовиставка «Не згасне Зірка Воїна велична» з фондів Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця».

    27 серпня - 10 вересня на Михайлівській площі усі охочі зможуть відвідати фотовиставку «Пам’ятаємо Героїв Іловайської битви».

    25-30 серпня у читальному залі Державного архіву Києва проведуть виставки архівних документів до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

    29 серпня відбудеться День документального кіно з нагоди відзначення Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Захід планується у кінотеатрах «Ліра», імені Т. Г. Шевченка, «Факел», «Старт», «Дніпро».

    28 серпня відбудеться всеукраїнський патріотичний забіг з легкої атлетики в пам’ять про загиблих воїнів «Шаную воїнів, біжу за Героїв України».

    29 серпня для киян та гостей міста відбудеться демонстрація тематичних експозицій Національного військово-історичного музею України.

    У День пам’яті захисників України приспустять Державний Прапор України на спорудах органів влади, державних підприємств, установ і організацій.

    29 серпня о 10:00 буде оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання на вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

    На час хвилини мовчання буде зупинено роботу в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (крім тих, де встановлено безперервний режим роботи), рух громадського та приватного транспорту з подаванням відповідних звукових сигналів.

    Також на знак вшанування пам’яті захисників України 29 серпня о 10:00 буде перервано трансляції радіо- і телепередач.

    У День пам’яті захисників України трансляції розважальних програм радіо і телебачення буде обмежено.

    Заходи до Дня пам’яті захисників України також пройдуть у всіх районах столиці.

    Нагадаємо, у столиці завершується спорудження Меморіалу пам’яті загиблим киянам-захисникам України.

    Теги: Київ незалежність учасники АТО КМДА суверенітет
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    Київ вшанує пам'ять захисників України (програма заходів)