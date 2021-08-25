Київ вшанує пам'ять захисників України (програма заходів)

Щорічно 29 серпня Україна відзначає День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України

29 серпня в Києві відбудуться меморіальні заходи, виставки, концерт-реквієм

До Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, який відзначається щорічно 29 серпня, в Києві відбудуться меморіальні заходи, тематичні фотовиставки, концерт-реквієм тощо. Відповідний план заходів затверджено Київською міською державною адміністрацією, повідомляє пресслужба КМДА.

28 серпня на площі біля Михайлівського Золотоверхого собору пройде концерт-реквієм, присвячений Дню пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Захід відбудеться за участю учасників бойових дій та військових волонтерів, авторів-виконавців власних пісень; національних та народних художніх колективів України.

29 серпня запланований меморіальний захід, присвячений Дню пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України на площі біля Михайлівського Золотоверхого собору.

Із 26 серпня до 10 вересня працюватиме фотовиставка «Не згасне Зірка Воїна велична» з фондів Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця».

27 серпня - 10 вересня на Михайлівській площі усі охочі зможуть відвідати фотовиставку «Пам’ятаємо Героїв Іловайської битви».

25-30 серпня у читальному залі Державного архіву Києва проведуть виставки архівних документів до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

29 серпня відбудеться День документального кіно з нагоди відзначення Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Захід планується у кінотеатрах «Ліра», імені Т. Г. Шевченка, «Факел», «Старт», «Дніпро».

28 серпня відбудеться всеукраїнський патріотичний забіг з легкої атлетики в пам’ять про загиблих воїнів «Шаную воїнів, біжу за Героїв України».

29 серпня для киян та гостей міста відбудеться демонстрація тематичних експозицій Національного військово-історичного музею України.

У День пам’яті захисників України приспустять Державний Прапор України на спорудах органів влади, державних підприємств, установ і організацій.

29 серпня о 10:00 буде оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання на вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

На час хвилини мовчання буде зупинено роботу в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (крім тих, де встановлено безперервний режим роботи), рух громадського та приватного транспорту з подаванням відповідних звукових сигналів.

Також на знак вшанування пам’яті захисників України 29 серпня о 10:00 буде перервано трансляції радіо- і телепередач.

У День пам’яті захисників України трансляції розважальних програм радіо і телебачення буде обмежено.

Заходи до Дня пам’яті захисників України також пройдуть у всіх районах столиці.

Нагадаємо, у столиці завершується спорудження Меморіалу пам’яті загиблим киянам-захисникам України.