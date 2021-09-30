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    У Києві відбудеться благодійний військовий забіг

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    У Києві відбудеться благодійний військовий забіг
    Фото: Military Run UA

    Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу учасникам бойових дій, які постраждали під час участі в АТО/ООС

    10 жовтня в Києві відбудеться благодійний Український військовий забіг (Military Run UA) до 30-річчя Збройних сил України. Організаційні питання щодо проведення заходу обговорили під час наради під головуванням заступниці голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Олени Говорової. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    «Український військовий забіг – важливий захід не тільки для України, а й для всієї Європи, адже її ініціатором є армія, яка воює. Він об’єднує людей навколо наших захисників, спільних цінностей і перемоги. І для міста велика честь вперше приймати такий захід. Участь у пробігу візьмуть 1000 військовослужбовців Збройних сил України та інших представників сектору безпеки та оборони. Місто готове всіляко сприяти організаторам, аби пробіг пройшов на високому організаційному рівні», – зазначила Говорова.

    Український військовий забіг передбачає участь у дистанціях 5 і 10 кілометрів та командні змагання.

    Цей захід відкритий для всіх – військовослужбовців ЗСУ та інших представників сектору безпеки та оборони, ветеранів АТО/ООС, цивільних громадян будь-якого віку, іноземних партнерів.

    Для участі у забігу необхідно зареєструватися на сайті. Благодійний внесок складає 200 грн, для учасників АТО/ООС – 100 грн. Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу учасникам бойових дій, які постраждали під час участі в АТО/ООС.

    Пробіг відбудеться у Печерському районі зі стартом/фінішем перед Маріїнським палацом, за адресою: вул. Грушевського, 5-А.

    З маршрутом проведенням пробігу можна ознайомитися на сайті організаторів – https://bit.ly/2YaKQzZ.

    Теги: Київ ЗСУ армія учасники АТО КМДА благодійність
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    У Києві відбудеться благодійний військовий забіг