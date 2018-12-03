Київ зупинився у заторах через негоду і ДТП графіка



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Затори утворилися переважно в центральній частині Києва

Рух транспорту центром Києва у понеділок ввечері суттєво ускладнився. Серед причин - негода та ДТП.

Зокрема, рух ускладнено в районі метро «Університет», Бесарабської площі, Хрещатика, Набережного шосе, мосту Метро, під’їзду до мосту Патона з боку метро «Дружби народів», в районі Північного мосту.

Відзначимо, що на різних онлайн сервісах вказано, що на дорогах столиці за годину сталось близько 5-10 ДТП.

Також ускладнено рух на мосту Метро, мосту Патона, а також на Південному мосту.

Крім того, на лівому березі столиці затори спостерігаються на Дарниці, Русанівці, Дніпровській набережній, проспекті Миколи Бажана.

На правому березі столиці ускладнено рух на центральних вулицях міста (Хрещатику, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Саксаганського, Жилянська, Богдана Хмельницького, Льва Толстого, Інститутській, Грушевського), а також на Набережному шосе, бульварі Дружби народів, проспекті Перемоги, вул. Вадима Гетьмана, вул. Олени Теліги, проспекті Валерія Лобановського, проспекті Степана Бандери, на Подолі, Лук'янівці, Повітрофлотському проспекті, Великій Окружній дорозі.