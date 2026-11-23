У понеділок, удень 23 листопада, російська окупаційна армія атакувала з повітря центр Києва. Є руйнування та поранені у Шевченківському районі столиці, де розташований урядовий квартал. Про це повідомляє «Главком».

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків,сталося загоряння двох авто та пожежа на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.

«Пошкоджені також балкони на другому-четвертому поверхах. Із будинку врятували двох людей та виявили одного постраждалого, – поінформував Кличко.

Згодом мер столиці додав, що медики госпіталізували трьох постраждалих. Серед поранених – іноземний громадянин.

За даними медіа, ворожий дрон впав неподалік від центральної вулиці столиці – Хрещатика, поблизу урядового кварталу та Офісу Президента. За даними кореспондентів ВВС, біля Майдану Незалежності було чути сильний вибух.

Нагадаємо, у Києві внаслідок денної російської атаки 23 листопада зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах міста, є поранені.

Вранці у Святошинському районі Києва внаслідок російської атаки зафіксовано падіння уламків безпілотників на території одразу двох закладів освіти. Також у Подільському районі уламки дрона впали на складську будівлю без подальшого займання.