Пожежа сталася у складській будівлі на вулиці Гетьмана Данила Апостола

В Оболонському районі Києва вогнеборці ліквідували пожежу в одноповерховому складському приміщенні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС у м. Києві.

Повідомлення про займання на вулиці Гетьмана Данила Апостола надійшло до рятувальників 23 листопада об 11:43.

Пожежа у складській будівлі на вулиці Гетьмана Данила Апостола фото: ДСНС Києва

На місці події з’ясувалося, що вогонь охопив одноповерхову складську будівлю. О 13:10 пожежу вдалося повністю ліквідувати на площі 50 кв. м.

Вогонь охопив одноповерхову складську будівлю фото: ДСНС Києва

Унаслідок інциденту ніхто не загинув і не постраждав. Причину виникнення загоряння встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці сталася пожежа в житловому будинку через вибух акумулятора. Під час ліквідації займання вогнеборці врятували двох мешканців. Як з'ясувалося, в одній із квартир на другому поверсі шестиповерхового будинку стався вибух акумулятора з подальшим горінням.