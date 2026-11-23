У селищі Димер на Київщині завершили аварійно-рятувальні роботи після російського удару. Внаслідок атаки загинули 11 людей, серед яких 11-річна дівчинка. Особу двох загиблих ще встановлюють експерти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра внутрішніх справ України Івана Вигівського.

За словами очільника МВС, рятувальна операція тривала понад добу. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій практично безперервно розбирали зруйновані будівельні конструкції, намагаючись знайти та врятувати людей.

Рятувальники працювали обережно та регулярно оголошували хвилини тиші, щоб почути можливі голоси людей під завалами. Кілька разів під час проведення робіт виникала загроза повторного російського удару.

Напередодні зі зруйнованого будинку вдалося врятувати семирічного хлопчика. Вночі рятувальники також дістали з-під завалів 79-річну жінку, яка провела там майже добу, залишаючись при свідомості. Загалом п'ятеро постраждалих перебувають у лікарнях під наглядом медиків. Усім їм надають необхідну допомогу.

Під час ліквідації наслідків атаки фахівці ДСНС вивезли понад дві тисячі тонн будівельного сміття та демонтували найбільш небезпечні конструкції.

Вигівський повідомив, що вранці разом із головою ДСНС, очільником Київської обласної військової адміністрації та керівником поліції Київщини поспілкувався з рятувальниками, поліцейськими й місцевими жителями.

Попри завершення рятувальних робіт, правоохоронці залишатимуться на місці трагедії. Вони продовжать документувати наслідки російського удару та забезпечувати громадський порядок.

Міністр також зазначив, що російські війська продовжують атакувати інші регіони України. Від ранку під ударами перебували Вінницька, Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Миколаївська та Запорізька області. Є загиблі й поранені серед цивільного населення.

Крім того, внаслідок атаки російського FPV-дрона у Краматорську поранено чотирьох поліцейських. Удень російські війська також спрямували ударні безпілотники на Київ. За словами очільника МВС, усі необхідні підрозділи відомства залучені до ліквідації наслідків російських обстрілів.

Нагадаємо, 22 листопада російські війська атакували житлову п'ятиповерхівку в Димері на Київщині. Внаслідок удару безпілотника було зруйновано квартири з першого по п'ятий поверх. Рятувальники евакуювали дев'ятьох мешканців, серед яких дитина. Також пошкоджень зазнали магазин і будівля сусіднього дитсадка.

Згодом із-під завалів врятували семирічного хлопчика, який провів під уламками близько 14 годин. Дитину передали медикам. Рятувальна операція тривала всю ніч, попри загрозу повторних російських ударів.