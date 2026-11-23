У Києві внаслідок денної російської атаки 23 листопада зафіксовано падіння уламків у двох районах міста, є поранені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

За інформацією міського голови, о 15:21 стало відомо про влучання уламків у Голосіївському районі, де виникла пожежа автівок на території об’єкта критичної інфраструктури.

Вже за хвилину Кличко повідомив про ще один інцидент у центрі столиці – у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків загорівся автомобіль.

За даними Київської міської військової адміністрації, у Печерсьому районі також виникло загоряння автомобіля внаслідок падіння уламків.

О 15:27 мер уточнив, що в Шевченківському районі, за попередньою інформацією, є постраждалі. На всі локації прямують медики та екстрені служби.

Рятувальники гасять пожежу на місці падіння уламків фото: Вечірній Київ

Оновлено о 15:53

Мер столиці повідомив, що, за уточненою інформацією, у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння двох авто.

Також, за словами Кличка, сталася пожежа на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Пошкоджені також балкони на другому-четвертому поверхах.

«Із будинку врятували двох людей та виявили одного постраждалого, медики надають йому допомогу. Екстрені служби працюють на місці», – зазначив він.

Оновлено о 16:03

Мер Києва повідомив, що медики госпіталізували трьох постраждалих.

«Серед поранених – іноземний громадянин»,– уточнив Кличко.

За інформацією КМВА, постраждалий є громадянином США.

Нагадаємо, вранці у Святошинському районі Києва внаслідок російської атаки зафіксовано падіння уламків безпілотників на території одразу двох закладів освіти. Також у Подільському районі уламки дрона впали на складську будівлю без подальшого займання.

До слова, кількість загиблих унаслідок російської атаки на Київську область протягом однієї доби зросла до 14 осіб, серед них – дитина. Ще 40 людей у різних районах області дістали поранення.