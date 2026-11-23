Атака дронів на Київ: у трьох районах спалахнули пожежі, є постраждалі (оновлено)
У Шевченківському районі медики госпіталізували трьох постраждалих, один з них – громадянин США
У Києві внаслідок денної російської атаки 23 листопада зафіксовано падіння уламків у двох районах міста, є поранені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.
За інформацією міського голови, о 15:21 стало відомо про влучання уламків у Голосіївському районі, де виникла пожежа автівок на території об’єкта критичної інфраструктури.
Вже за хвилину Кличко повідомив про ще один інцидент у центрі столиці – у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків загорівся автомобіль.
За даними Київської міської військової адміністрації, у Печерсьому районі також виникло загоряння автомобіля внаслідок падіння уламків.
О 15:27 мер уточнив, що в Шевченківському районі, за попередньою інформацією, є постраждалі. На всі локації прямують медики та екстрені служби.
Оновлено о 15:53
Мер столиці повідомив, що, за уточненою інформацією, у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння двох авто.
Також, за словами Кличка, сталася пожежа на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Пошкоджені також балкони на другому-четвертому поверхах.
«Із будинку врятували двох людей та виявили одного постраждалого, медики надають йому допомогу. Екстрені служби працюють на місці», – зазначив він.
Оновлено о 16:03
Мер Києва повідомив, що медики госпіталізували трьох постраждалих.
«Серед поранених – іноземний громадянин»,– уточнив Кличко.
За інформацією КМВА, постраждалий є громадянином США.
Нагадаємо, вранці у Святошинському районі Києва внаслідок російської атаки зафіксовано падіння уламків безпілотників на території одразу двох закладів освіти. Також у Подільському районі уламки дрона впали на складську будівлю без подальшого займання.
До слова, кількість загиблих унаслідок російської атаки на Київську область протягом однієї доби зросла до 14 осіб, серед них – дитина. Ще 40 людей у різних районах області дістали поранення.
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