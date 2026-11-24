У селі Малий Крупіль Броварського району жінка під час конфлікту завдала чоловікові ножового поранення у спину. Потерпілого госпіталізували, а нападниці повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Як йдеться у повідомленні, днями до поліції надійшло повідомлення про поранення чоловіка у селі Малий Крупіль.

«Правоохоронці встановили, що між подружжям виникла сварка. У розпалі суперечки нападниця взяла кухонний ніж та вдарила ним свого чоловіка у спину. Про поранення постраждалий повідомив дітям, які викликали швидку медичну допомогу та поліцію. Потерпілого госпіталізували, – розповіли у прес-службі.

Поліцейські затримали жінку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури, повідомили фігурантці про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у столиці правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у завданні ножового поранення власному братові. Потерпілого госпіталізували з тяжкою травмою, а нападнику вже повідомили про підозру. Інцидент стався у Дніпровському районі Києва. До місцевого управління поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію чоловіка з ножовим пораненням живота. На місце події виїхала слідчо-оперативна група для встановлення обставин.

Раніше повідомлялося, що у Рівному затримано 36-річного чоловіка, який підпалив рідного батька. Літній чоловік помер від отриманих травм. Чоловік почав вимагати у матері гроші, через що між ним та 74-річним батьком, який також перебував дома, виникла сварка. Під час суперечки син облив батька бензином та підпалив