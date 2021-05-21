«Б’є – значить любить». 50% українців вважають, що один раз вдарити жінку можна

80% українців вважають, що жінка не повинна терпіти насильство, щоб врятувати сім'ю

Українці демонструють підвищену обізнаність щодо насильства серед жінок. Національне опитування, яке Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні щороку проводить у межах програми з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству, фіксує позитивні зрушення у свідомості суспільства.

58% населення знає, що таке економічне насильство – поінформованість значуще зросла як серед чоловіків, так і серед жінок. На 6% більше опитаних можуть виявити психологічне насильство. Більше половини українців (64%) вважають, що жінка може зазнати сексуального насильства з боку чоловіка, з яким перебуває у шлюбі або зустрічається.

Усього 4% населення погоджуються з твердженням «б’є – значить любить». 43% українців вважають, що чоловіки можуть страждати від домашнього насильства з боку жінок так само, як і жінки від чоловіків. 80% вважають, що жінка не повинна терпіти насильство з боку чоловіка заради збереження сім’ї.

Втім, 28% українців досі вважає, що фізичне насильство чоловіка проти жінки можна виправдати, із них 37% чоловіки і 20% жінки. Половина опитаних (50%) підтримує стереотип, що одноразовий інцидент фізичного насильства з боку чоловіка проти жінки можна вибачити, якщо чоловік визнав свою помилку і вибачився.

Близько половини населення вважає, що основні причини невтручання в ситуації насильства – страх бути звинуваченим у конфлікті (32%) та небезпека (22%). Незважаючи на це, 67% людей заявляють про свою готовність втрутитися в інцидент, пов’язаний з насильством, щоб зупинити його. У 2021 році зросла готовність допомагати подрузі або близькій людині в ситуації насильства з боку чоловіка: давати поради, говорити з її чоловіком, надавати контакти профільних організацій.

Загалом українське суспільство поступово стає більш чутливим до гендерно зумовленого насильства, не схвалює його проявів та пропонує підтримку постраждалим. Ці зміни є позитивним сигналом про те, що українці очікують належної реакції на насильство.

Опитування проводилось методом особистого інтерв’ю вдома у респондента. Обсяг репрезентативної вибірки склав 1000 респондентів старше 16 років. Максимальна теоретична похибка складає 3,2%.