Кількість випадків домашнього насильства в Києві вражає: озвучені цифри

Місто розпочало створення нового притулку для жінок, які постраждали від домашнього насильства

Протягом чотирьох місяців цього року в Києві зафіксовано 7459 звернень стосовно домашнього насильства. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«До поліції за цей період надійшло 6001 звернення. А до нашого міського Центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству звернулися 1458 людей. Протягом квітня надійшло 1755 та 319 звернень відповідно. Що стосується «кризових кімнат», то ними з початку року скористалися 71 особа, з них 40 – жінки, 30 – діти та один чоловік», – розповіла вона.

Хонда також нагадала, що місто розпочало створення нового притулку для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Послугами діючого притулку з початку року скористалися 22 особи (12 жінок та 10 дітей).

«Якщо ви постраждали від домашнього насильства, можете звернутися телефоном на муніципальну гарячу лінію «Телефон довіри 15-00» або особисто до Центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству (вул. Іллєнка, 20). Працівники центру нададуть усю необхідну інформацію та допомогу. Також, якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся до поліції за телефоном: 102», – повідомляє пресслужба КМДА.

Нагадаємо, у березні до кімнати кризового реагування для потерпілих від жертв домашнього насильства потрапив 18-річний хлопець, мати якого має алкогольну залежність.

На території державної резиденції «Конча-Заспа» планують влаштувати пілотний Центр дитячого правосуддя щодо розслідування справ про сексуальне насильство над дітьми.

У грудні 2020 року притулок для жінок, що стали жертвами домашнього насильства, почав працювати у Білій Церкві.