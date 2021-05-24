Два тижні обшуків. Столична мерія попереджає, що місту загрожує параліч

Комусь політично вигідно, щоб місто зупинилося, але наслідки відчують усі кияни, – заявив Поворозник

У Києві відбувається навмисна дестабілізація роботи міських служб. Про це заявив на пресконференції перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, повідомляє пресслужба КМДА.

«Як заявляв міський голова, сьогодні відбувається системне поширення неправдивої інформації із метою дискредитації міської влади. Тому ми надаємо всю інформацію щодо цих маніпуляцій. Два тижні тривають обшуки і перевірки ключових комунальних підприємств та департаментів КМДА. Їх здійснюють Державна фіскальна служба, Державне бюро розслідувань та Національна поліція України. Загалом на сьогодні проведено понад 70 обшуків, враховуючи комерційні структури та обшуки вдома у посадовців. Із них 53 – взагалі не стосуються комунальних підприємств та департаментів КМДА», – підкреслив перший заступник голови КМДА.

За його словами, така активність правоохоронців в останні два тижні викликає здивування, враховуючи системну роботу міської влади із правоохоронними органами з 2015 року.

«Адже за цей період Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА провів 385 аудитів і передав матеріали до правоохоронних органів за 316 об’єктами аудитів. А за інформацією, яку ми отримали від правоохоронців, за всіма кримінальними провадженнями підготовлено всього 52 повідомлення про підозру відповідальним у правопорушеннях особам, за 27 кримінальними провадженнями обвинувальні акти передано до суду. Підкреслюю: якщо виявлено порушення в роботі комунальних підприємств та департаментів КМДА, то ми – перші, хто зацікавлені у тому, щоб особи, які причетні до цього, понесли відповідальність», – сказав Поворозник.

Посадовець також наголосив, що така активність правоохоронних органів в останні два тижні – це не про співпрацю у виявленні правопорушень та притягнення винних до відповідальності, а про дестабілізацію роботи підприємств міста та забезпечення життєдіяльності столиці.

«Це підтверджують і обрані методи «співпраці»: обшуки, виїмки та візити до посадових осіб додому, за результатами яких нічого не вилучається. Ще раз повторю: для того, щоб отримати ту чи іншу інформацію про діяльність комунальних підприємств та департаментів, потрібно діяти за законом, а не виламувати двері і дестабілізувати роботу. Такі дії паралізують роботу міста та спрямовані на блокування добудови Подільсько-Воскресенського мосту, будівництва метро на Виноградар, реконструкції колій швидкісного трамвая, ремонту та реконструкції доріг і мостових переходів, будівництва садочків та шкіл, оновлення парків. А головне – можуть поставити під загрозу підготовку до опалювального сезону, зокрема, реконструкцію теплових мереж. Комусь політично вигідно, щоб місто зупинилося, але наслідки відчують усі кияни!» – підкреслив Поворозник.

Нагадаємо, минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Цього тижня Київська міська прокуратура спільно з теруправлінням Державного бюро розслідувань у Києві провела обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації КМДА.

20 травня тривав обшук у приміщенні Департаменті житлово-комунальної інфраструктури.

Також «Київтеплоенерго» повідомило про обшуки, зазначивши, що підприємство в повному обсязі надало правоохоронцям необхідну документацію.

Мер Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

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